Σαλμονέλα: 6 τρόφιμα που χρειάζονται τη μεγαλύτερη προσοχή – Τα λάθη στην κουζίνα που αυξάνουν τον κίνδυνο

Πουλερικά, αυγά, κρέας και γαλακτοκομικά μπορεί να κρύβουν κινδύνους για σαλμονέλα όταν δεν συντηρούνται ή δεν μαγειρεύονται σωστά – Ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων παρουσιάζει τους 10 κανόνες που προστατεύουν τους καταναλωτές