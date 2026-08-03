Σαλμονέλα: 6 τρόφιμα που χρειάζονται τη μεγαλύτερη προσοχή – Τα λάθη στην κουζίνα που αυξάνουν τον κίνδυνο
Σαλμονέλα: 6 τρόφιμα που χρειάζονται τη μεγαλύτερη προσοχή – Τα λάθη στην κουζίνα που αυξάνουν τον κίνδυνο
Πουλερικά, αυγά, κρέας και γαλακτοκομικά μπορεί να κρύβουν κινδύνους για σαλμονέλα όταν δεν συντηρούνται ή δεν μαγειρεύονται σωστά – Ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων παρουσιάζει τους 10 κανόνες που προστατεύουν τους καταναλωτές
*Γράφει ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Η σαλμονέλα (Salmonella spp.) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τροφιμογενείς παθογόνους μικροοργανισμούς παγκοσμίως και ευθύνεται για εκατομμύρια περιστατικά γαστρεντερίτιδας κάθε χρόνο. Συνδέεται κυρίως με τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπως τα πουλερικά, τα αυγά, το χοιρινό, το βοδινό κρέας, το γάλα και τα προϊόντα του. Ωστόσο, η ευαλωτότητα δεν είναι ίδια για όλα τα τρόφιμα. Εξαρτάται από τη βιολογία του παθογόνου, τη σύσταση του τροφίμου, τις τεχνολογικές διεργασίες που εφαρμόζονται, καθώς και από τις συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης.
Η ασφάλεια του καταναλωτή δεν εξαρτάται μόνο από την παραγωγή ασφαλών τροφίμων, αλλά και από τη σωστή διαχείρισή τους μέχρι την κατανάλωση. Η αλυσίδα της ασφάλειας τροφίμων ολοκληρώνεται μόνο όταν ο καταναλωτής εφαρμόζει βασικούς κανόνες υγιεινής, αποφεύγει τη διασταυρούμενη επιμόλυνση και εξασφαλίζει επαρκή θερμική επεξεργασία των τροφίμων.
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Η σαλμονέλα (Salmonella spp.) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τροφιμογενείς παθογόνους μικροοργανισμούς παγκοσμίως και ευθύνεται για εκατομμύρια περιστατικά γαστρεντερίτιδας κάθε χρόνο. Συνδέεται κυρίως με τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπως τα πουλερικά, τα αυγά, το χοιρινό, το βοδινό κρέας, το γάλα και τα προϊόντα του. Ωστόσο, η ευαλωτότητα δεν είναι ίδια για όλα τα τρόφιμα. Εξαρτάται από τη βιολογία του παθογόνου, τη σύσταση του τροφίμου, τις τεχνολογικές διεργασίες που εφαρμόζονται, καθώς και από τις συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης.
Η ασφάλεια του καταναλωτή δεν εξαρτάται μόνο από την παραγωγή ασφαλών τροφίμων, αλλά και από τη σωστή διαχείρισή τους μέχρι την κατανάλωση. Η αλυσίδα της ασφάλειας τροφίμων ολοκληρώνεται μόνο όταν ο καταναλωτής εφαρμόζει βασικούς κανόνες υγιεινής, αποφεύγει τη διασταυρούμενη επιμόλυνση και εξασφαλίζει επαρκή θερμική επεξεργασία των τροφίμων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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