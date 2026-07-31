Αντιγήρανση: Ποιος τύπος καφέ καθυστερεί τη βιολογική γήρανση
Αντιγήρανση: Ποιος τύπος καφέ καθυστερεί τη βιολογική γήρανση
Νέα μελέτη εξετάζει πώς ο τρόπος παρασκευής του καφέ συνδέεται με τη βιολογική γήρανση και ποια επιλογή φαίνεται να έχει το αντιγηραντικό προβάδισμα
Το πρωινό ξυπνητήρι χτυπά, το νερό ζεσταίνεται και η γνώριμη μυρωδιά του καφέ γεμίζει την κουζίνα. Για άλλους, η διαδικασία περιλαμβάνει φίλτρο, κόκκους και λίγα λεπτά αναμονής. Για άλλους, μία κουταλιά στιγμιαίου καφέ και ζεστό νερό αρκούν για να ξεκινήσει η ημέρα. Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνεται κυρίως για λόγους γεύσης ή ευκολίας, ωστόσο νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο τρόπος παρασκευής ίσως συνδέεται και με τον ρυθμό της βιολογικής γήρανσης.
Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό npj Science of Food, οι άνθρωποι που κατανάλωναν καφέ φίλτρου εμφάνιζαν χαμηλότερα επίπεδα επιτάχυνσης της βιολογικής ηλικίας. Αντίθετα, η κατανάλωση στιγμιαίου καφέ συνδέθηκε με ελαφρώς ταχύτερη βιολογική γήρανση.
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Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό npj Science of Food, οι άνθρωποι που κατανάλωναν καφέ φίλτρου εμφάνιζαν χαμηλότερα επίπεδα επιτάχυνσης της βιολογικής ηλικίας. Αντίθετα, η κατανάλωση στιγμιαίου καφέ συνδέθηκε με ελαφρώς ταχύτερη βιολογική γήρανση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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