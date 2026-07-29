Το αποτελεσματικό τονωτικό, αγχολυτικό και ενισχυτικό μνήμης που σχεδόν όλοι αγνοούν
Το αποτελεσματικό τονωτικό, αγχολυτικό και ενισχυτικό μνήμης που σχεδόν όλοι αγνοούν
Η αφυδάτωση δεν προκαλεί μόνο δίψα, αλλά επηρεάζει διάθεση και ψυχική υγεία. Ένας ειδικός εξηγεί πώς η επαρκής ενυδάτωση στηρίζει τον εγκέφαλο και την ψυχική ευεξία
Έχετε παρατηρήσει περιόδους που δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε, νιώθετε κουρασμένοι ή έχετε κακή διάθεση; Παρότι αρκετοί παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν, υπάρχει ένας που πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε: η αφυδάτωση.
Ο Anthony Smith, σύμβουλος ψυχικής υγείας με 23 χρόνια εμπειρίας ως θεραπευτής, καθηγητής και επόπτης συμβούλων ψυχικής υγείας, επισημαίνει σε άρθρο του στο Psychology Today ότι η αφυδάτωση δεν επιβαρύνει μόνο τις σωματικές λειτουργίες. Μπορεί να λειτουργήσει και ως ψυχολογικός στρεσογόνος παράγοντας, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της ημέρας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο Anthony Smith, σύμβουλος ψυχικής υγείας με 23 χρόνια εμπειρίας ως θεραπευτής, καθηγητής και επόπτης συμβούλων ψυχικής υγείας, επισημαίνει σε άρθρο του στο Psychology Today ότι η αφυδάτωση δεν επιβαρύνει μόνο τις σωματικές λειτουργίες. Μπορεί να λειτουργήσει και ως ψυχολογικός στρεσογόνος παράγοντας, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της ημέρας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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