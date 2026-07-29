ΕΣΥ: Τα 3 μεγαλύτερα παράπονα που έδειξαν τα sms αξιολόγησης – Τι αλλάζει το Υπουργείο Υγείας
ΕΣΥ: Τα 3 μεγαλύτερα παράπονα που έδειξαν τα sms αξιολόγησης – Τι αλλάζει το Υπουργείο Υγείας
Το ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία συμβάλλει στον εντοπισμό προβλημάτων - Πώς η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας «διορθώνει» σίτιση, καθαριότητα, επικοινωνία
Χρήσιμο εργαλείο για βελτιωτικές κινήσεις στην εξυπηρέτηση ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία έχει αποδειχθεί το ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης της εμπειρίας των νοσηλευόμενων ασθενών. Η σίτιση, η καθαριότητα και η επικοινωνία μέσα στα νοσοκομεία αλλά και για το τι χρειάζονται οι ασθενείς μετά το εξιτήριό τους, είναι από τα συνηθέστερα παράπονα των ασθενών που καταγράφει το Υπουργείο Υγείας εδώ και ένα χρόνο κατά τον οποίο είναι σε εφαρμογή η αξιολόγηση.
Η ηγεσία του Υπουργείου παρουσίασε χθες την επέκταση της αξιολόγησης μέσω sms και σε ογκολογικούς και παιδιατρικούς ασθενείς. Παράλληλα, πραγματοποίησε έναν απολογισμό των αποτελεσμάτων στα γενικά νοσοκομεία τον τελευταίο χρόνο. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, το πρώτο τρίμηνο λειτουργίας του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης, το χαμηλότερο σκορ συγκέντρωνε η επικοινωνία μέσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα για διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων τα δικαιώματα των ασθενών. Έχοντας αυτή τη γνώση η ηγεσία του Υπουργείου προχώρησε σε ενίσχυση των γραφείων «παραπόνων», δηλαδή των Γραφείων Προστασίας ληπτών υπηρεσιών υγ
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Η ηγεσία του Υπουργείου παρουσίασε χθες την επέκταση της αξιολόγησης μέσω sms και σε ογκολογικούς και παιδιατρικούς ασθενείς. Παράλληλα, πραγματοποίησε έναν απολογισμό των αποτελεσμάτων στα γενικά νοσοκομεία τον τελευταίο χρόνο. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, το πρώτο τρίμηνο λειτουργίας του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης, το χαμηλότερο σκορ συγκέντρωνε η επικοινωνία μέσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα για διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων τα δικαιώματα των ασθενών. Έχοντας αυτή τη γνώση η ηγεσία του Υπουργείου προχώρησε σε ενίσχυση των γραφείων «παραπόνων», δηλαδή των Γραφείων Προστασίας ληπτών υπηρεσιών υγ
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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