Τι «μένει» στους πνεύμονες μετά τη διακοπή του καπνίσματος

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι το κάπνισμα ενδέχεται να αφήνει μόνιμο «αποτύπωμα» στους πνεύμονες, ακόμη και μετά τη διακοπή του