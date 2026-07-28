Τι «μένει» στους πνεύμονες μετά τη διακοπή του καπνίσματος
Τι «μένει» στους πνεύμονες μετά τη διακοπή του καπνίσματος
Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι το κάπνισμα ενδέχεται να αφήνει μόνιμο «αποτύπωμα» στους πνεύμονες, ακόμη και μετά τη διακοπή του
Η διακοπή του καπνίσματος παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα που μπορεί να λάβει κάποιος για να προστατεύσει την υγεία του. Ωστόσο, νέα έρευνα υποδεικνύει ότι, αν και οι πνεύμονες μπορούν να αναρρώσουν με διάφορους τρόπους μετά τη διακοπή του καπνίσματος, ορισμένες βιολογικές αλλαγές ενδέχεται να παραμείνουν για χρόνια.
Μια ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου McGill στο Μόντρεαλ εξέτασε τι συμβαίνει μέσα στους πνεύμονες των πρώην καπνιστών, προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα και χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) παραμένει υψηλότερος σε σχέση με αυτόν των ατόμων που δεν έχουν καπνίσει ποτέ.
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Μια ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου McGill στο Μόντρεαλ εξέτασε τι συμβαίνει μέσα στους πνεύμονες των πρώην καπνιστών, προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα και χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) παραμένει υψηλότερος σε σχέση με αυτόν των ατόμων που δεν έχουν καπνίσει ποτέ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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