Φάρμακο «αναστρέφει» προσωρινά τα συμπτώματα αυτισμού εντός ωρών – Τι έδειξε μελέτη
YGEIAMOU.GR
Αυτισμός Εγκεφαλική λειτουργία Εγκέφαλος

Φάρμακο «αναστρέφει» προσωρινά τα συμπτώματα αυτισμού εντός ωρών – Τι έδειξε μελέτη

Μία δόση ισχυρού ανοσοκατασταλτικού φαρμάκου βελτίωσε προσωρινά αυτιστικές συμπεριφορές πειραματόζωων – Οι επιστήμονες εξηγούν τι σημαίνει το εύρημα

Φάρμακο «αναστρέφει» προσωρινά τα συμπτώματα αυτισμού εντός ωρών – Τι έδειξε μελέτη
Μαρία Κοτοπούλη
Μπορεί ο ενήλικος εγκέφαλος να αλλάξει; Σύμφωνα με νεότερη μελέτη σε πειραματόζωα, η λειτουργία του είναι πιο εύπλαστη απ’ όσο πιστεύαμε. Ερευνητές από το UCLA Health κατάφεραν να περιορίσουν μέσα σε λίγες ώρες ορισμένες αλλαγές στη συμπεριφορά και τη λειτουργία του εγκεφάλου που συνδέονται με τον αυτισμό. Αυτό το πέτυχαν χορηγώντας στα ποντίκια μία δόση ραπαμυκίνης, ενός ισχυρού ανοσοκατασταλτικού φαρμάκου.

Περίπου δύο ώρες αργότερα παρατήρησαν βελτίωση στην επικοινωνία μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου, μικρότερη ευαισθησία σε ερεθίσματα και λιγότερες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Η επίδραση, ωστόσο, ήταν προσωρινή.

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Μαρία Κοτοπούλη
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