Καλοκαιρινές διακοπές χωρίς να μας σταματά ο πόνος – Tips από τον γιατρό

Από το πολύωρο περπάτημα και το κολύμπι έως έναν ξαφνικό πονόδοντο ή ένα ήπιο ηλιακό έγκαυμα, ο πόνος μπορεί να χαλάσει τις πιο ξέγνοιαστες στιγμές των διακοπών. Ποια πρακτικά μέτρα προσφέρουν ανακούφιση και ποια συμπτώματα δείχνουν ότι χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση