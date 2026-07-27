Καλοκαιρινές διακοπές χωρίς να μας σταματά ο πόνος – Tips από τον γιατρό
Καλοκαιρινές διακοπές χωρίς να μας σταματά ο πόνος – Tips από τον γιατρό
Από το πολύωρο περπάτημα και το κολύμπι έως έναν ξαφνικό πονόδοντο ή ένα ήπιο ηλιακό έγκαυμα, ο πόνος μπορεί να χαλάσει τις πιο ξέγνοιαστες στιγμές των διακοπών. Ποια πρακτικά μέτρα προσφέρουν ανακούφιση και ποια συμπτώματα δείχνουν ότι χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση
*Γράφει ο Άρης Γκόβας, γενικός ιατρός
Ένα πολύωρο ταξίδι, μια ημέρα με ατελείωτο περπάτημα, το κολύμπι, ένα ήπιο ηλιακό έγκαυμα ή ένας ξαφνικός πονόδοντος μπορούν να προκαλέσουν πόνο ακριβώς τη στιγμή που θέλουμε να απολαύσουμε τις διακοπές μας. Οι ενοχλήσεις αυτές είναι συχνά παροδικές, μπορεί όμως να περιορίσουν την κίνηση, την ξεκούραση και τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις καταστάσεις είναι ο ήπιος έως μέτριος οξύς πόνος, ο οποίος, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συνοδεύεται από φλεγμονώδη αντίδραση. Τα κατάλληλα πρακτικά μέτρα μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση από τον πόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ένα πολύωρο ταξίδι, μια ημέρα με ατελείωτο περπάτημα, το κολύμπι, ένα ήπιο ηλιακό έγκαυμα ή ένας ξαφνικός πονόδοντος μπορούν να προκαλέσουν πόνο ακριβώς τη στιγμή που θέλουμε να απολαύσουμε τις διακοπές μας. Οι ενοχλήσεις αυτές είναι συχνά παροδικές, μπορεί όμως να περιορίσουν την κίνηση, την ξεκούραση και τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις καταστάσεις είναι ο ήπιος έως μέτριος οξύς πόνος, ο οποίος, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συνοδεύεται από φλεγμονώδη αντίδραση. Τα κατάλληλα πρακτικά μέτρα μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση από τον πόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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