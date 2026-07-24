Γιατί πρέπει να προσέχουν τα αναψυκτικά με γλυκαντικά όσοι παίρνουν αντικαταθλιπτικά

Μια εκτεταμένη εργαστηριακή έρευνα εντόπισε περισσότερες από 100 άγνωστες μέχρι σήμερα αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε γλυκαντικά χαμηλών θερμίδων και φάρμακα στα εντερικά βακτήρια. Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχώρισε ο συνδυασμός της ισοστεβιόλης, μιας ένωσης που προέρχεται από τη στέβια, με το αντικαταθλιπτικό φάρμακο δουλοξετίνη.Εκατομμύρια άνθρωποι λαμβάνουν καθημερινά αντικαταθλιπτικά, ενώ παράλληλα καταναλώνουν αναψυκτικά διαίτης, τσίχλες χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χαμηλών θερμίδων, που περιέχουν φυσικά ή τεχνητά γλυκαντικά. Η νέα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τι μπορεί να συμβεί όταν αυτές οι ουσίες συναντώνται ταυτόχρονα στο πεπτικό σύστημα. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο Molecular Systems Biology.Διαβάστε περισσότερα στο