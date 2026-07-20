Το αγαπημένο πράσινο φρούτο που μειώνει την «κακή» χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά – Ένα την ημέρα αρκεί
Το αγαπημένο πράσινο φρούτο που μειώνει την «κακή» χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά – Ένα την ημέρα αρκεί
Μια μικρή προσθήκη στην καθημερινή διατροφή μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην καρδιά, μειώνοντας τις τιμές της κακής LDL χοληστερόλης στο αίμα
Μπορεί μια απλή διατροφική συνήθεια να σώσει την καρδιά παχύσαρκων ενηλίκων; Σύμφωνα με ερευνητές του Τμήματος Διατροφικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Penn State, η κατανάλωση ενός αβοκάντο καθημερινά σχετίζεται με χαμηλότερες συγκεντρώσεις σωματιδίων λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (LDL) στο αίμα. Αυτό, σύμφωνα με τα συμπεράσματα που δημοσιεύονται στο Journal of Clinical Lipidology, αντιστοιχεί σε περίπου 4% μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων.
Γιατί έχει σημασία ο αριθμός των σωματιδίων LDL
Η LDL είναι κοινώς γνωστή ως «κακή χοληστερόλη», επειδή τα υψηλά επίπεδά της συνδέονται στενά με τις καρδιακές παθήσεις. Ωστόσο, οι ερευνητές εστίασαν όχι μόνο στην ποσότητα της LDL στο αίμα, αλλά και στον αριθμό των σωματιδίων που τη μεταφέρουν. Η χοληστερόλη δε μεταφέρεται μόνη της μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, αλλά μέσα σε σωματίδια με βάση τις πρωτεΐνες. Δύο άτομα μπορεί να έχουν το ίδιο επίπεδο LDL χοληστερόλης, αλλά πολύ διαφορετικό αριθμό σωματιδίων LDL. Ένα άτομο του οποίου η χοληστερόλη μεταφέρεται σε πολλά μικρά σωματίδια LDL ενδέχεται να διατρέχει μεγαλύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο, γιατί τα μικρότερα σωματίδια διεισδύουν ευκολότερα στα τοιχώματα των αρτηριών, συμβάλλοντας έτσι στη συσσώρευση πλάκας.
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Γιατί έχει σημασία ο αριθμός των σωματιδίων LDL
Η LDL είναι κοινώς γνωστή ως «κακή χοληστερόλη», επειδή τα υψηλά επίπεδά της συνδέονται στενά με τις καρδιακές παθήσεις. Ωστόσο, οι ερευνητές εστίασαν όχι μόνο στην ποσότητα της LDL στο αίμα, αλλά και στον αριθμό των σωματιδίων που τη μεταφέρουν. Η χοληστερόλη δε μεταφέρεται μόνη της μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, αλλά μέσα σε σωματίδια με βάση τις πρωτεΐνες. Δύο άτομα μπορεί να έχουν το ίδιο επίπεδο LDL χοληστερόλης, αλλά πολύ διαφορετικό αριθμό σωματιδίων LDL. Ένα άτομο του οποίου η χοληστερόλη μεταφέρεται σε πολλά μικρά σωματίδια LDL ενδέχεται να διατρέχει μεγαλύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο, γιατί τα μικρότερα σωματίδια διεισδύουν ευκολότερα στα τοιχώματα των αρτηριών, συμβάλλοντας έτσι στη συσσώρευση πλάκας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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