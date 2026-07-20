Το αγαπημένο πράσινο φρούτο που μειώνει την «κακή» χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά – Ένα την ημέρα αρκεί

Μια μικρή προσθήκη στην καθημερινή διατροφή μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην καρδιά, μειώνοντας τις τιμές της κακής LDL χοληστερόλης στο αίμα