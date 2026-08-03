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Δύο ειδικοί συμβουλεύουν για τη σωστή διατροφή και ενυδάτωση στον καύσωνα
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Διατροφή Ενυδάτωση ΕΟΔΥ Καύσωνας

Δύο ειδικοί συμβουλεύουν για τη σωστή διατροφή και ενυδάτωση στον καύσωνα

Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, η επαρκής ενυδάτωση και η ισορροπημένη διατροφή είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της υγείας, ιδιαίτερα λόγω της αυξημένης απώλειας υγρών από την εφίδρωση

Δύο ειδικοί συμβουλεύουν για τη σωστή διατροφή και ενυδάτωση στον καύσωνα
ygeiamou.gr team
*Γράφουν οι: Iωάννα Μαγαζιώτου, MSc, PhD, Παιδίατρος, Προϊσταμένη Τμήματος Διατροφικής Πολιτικής & Πρόληψης Παχυσαρκίας – ΕΟΔΥ

Ευγενία Κωστή, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Τμήμα Διατροφικής Πολιτικής & Πρόληψης Παχυσαρκίας – ΕΟΔΥ

Το καλοκαίρι είναι άμεσα συνδεδεμένο με χαλαρότητα, διακοπές, πλήθος δραστηριοτήτων κοντά στη θάλασσα αλλά και υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος που μπορεί να επηρεάσουν άμεσα τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Καθοριστικοί παράγοντες για τη διασφάλιση της υγείας και ζωτικότητας του οργανισμού αυτή τη χρονική περίοδο, αποτελούν η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή και η επαρκής ενυδάτωση.

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ygeiamou.gr team
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