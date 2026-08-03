Δύο ειδικοί συμβουλεύουν για τη σωστή διατροφή και ενυδάτωση στον καύσωνα

Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, η επαρκής ενυδάτωση και η ισορροπημένη διατροφή είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της υγείας, ιδιαίτερα λόγω της αυξημένης απώλειας υγρών από την εφίδρωση