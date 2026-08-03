Όσο λιγότερη η ζάχαρη σε κύηση και νηπιακή ηλικία, τόσο μικρότερος ο κίνδυνος νόσου Αλτσχάιμερ

Μπορούν οι διατροφικές επιλογές της μητέρας να επηρεάσουν την υγεία του εγκεφάλου του παιδιού δεκαετίες αργότερα; Νέα μελέτη συνδέει τον περιορισμό της ζάχαρης στην κύηση, αλλά και την νηπιακή ηλικία με σημαντικά μικρότερο κίνδυνο της νόσου Αλτσχάιμερ