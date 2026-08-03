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Όσο λιγότερη η ζάχαρη σε κύηση και νηπιακή ηλικία, τόσο μικρότερος ο κίνδυνος νόσου Αλτσχάιμερ
YGEIAMOU.GR
Εγκυμοσύνη Ζάχαρη Νόσος Αλτσχάιμερ

Όσο λιγότερη η ζάχαρη σε κύηση και νηπιακή ηλικία, τόσο μικρότερος ο κίνδυνος νόσου Αλτσχάιμερ

Μπορούν οι διατροφικές επιλογές της μητέρας να επηρεάσουν την υγεία του εγκεφάλου του παιδιού δεκαετίες αργότερα; Νέα μελέτη συνδέει τον περιορισμό της ζάχαρης στην κύηση, αλλά και την νηπιακή ηλικία με σημαντικά μικρότερο κίνδυνο της νόσου Αλτσχάιμερ

Όσο λιγότερη η ζάχαρη σε κύηση και νηπιακή ηλικία, τόσο μικρότερος ο κίνδυνος νόσου Αλτσχάιμερ
Μαρία Κοτοπούλη
Γνωρίζουμε πλέον ότι η διατροφή παίζει τον δικό της ξεχωριστό ρόλο στην εμφάνιση γνωστικών διαταραχών κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Φαίνεται όμως ότι και οι επιλογές της μαμάς προς το μωρό μπορούν να καθορίσουν την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ. Οι επιστήμονες στρέφουν το βλέμμα τους στα πολύ πρώιμα στάδια της ζωής, υποστηρίζοντας ότι αυτό που συμβαίνει στις πρώτες ημέρες μετά τη σύλληψη μπορεί να έχει επιπτώσεις που εκτείνονται δεκαετίες αργότερα.

Συγκεκριμένα, μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο npj Aging, υποδεικνύει ότι ο περιορισμός της ζάχαρης κατά τις πρώτες 1.000 ημέρες μετά τη σύλληψη ενδέχεται να συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ. Η ίδια περίοδος συνδέθηκε επίσης με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και ορισμένων ψυχικών διαταραχών.

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Μαρία Κοτοπούλη
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