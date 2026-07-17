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Με μεταβολικό σύνδρομο 1 στους 4 παγκοσμίως – Οι κίνδυνοι για την υγεία και το μυαλό
YGEIAMOU.GR
Μεταβολικό σύνδρομο Άνοια

Με μεταβολικό σύνδρομο 1 στους 4 παγκοσμίως – Οι κίνδυνοι για την υγεία και το μυαλό

Νέα μελέτη σε περισσότερους από 27.000 ανθρώπους δείχνει ότι το μεταβολικό σύνδρομο επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου - Όσο περισσότεροι οι παράγοντες κινδύνου, τόσο μεγαλύτερη η απόκλιση από την υγιή εγκεφαλική γήρανση

Με μεταβολικό σύνδρομο 1 στους 4 παγκοσμίως – Οι κίνδυνοι για την υγεία και το μυαλό
Βίκυ Βενιού
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το μεταβολικό σύνδρομο πλήττει 1 στους 4 ενήλικες παγκοσμίως. Συνήθως θεωρείται προειδοποιητικό σημάδι για την εμφάνιση διαβήτη και καρδιαγγειακών παθήσεων, ωστόσο νέα έρευνα υποδηλώνει ότι οι επιπτώσεις του ενδέχεται να είναι πολύ περισσότερες – νέα μελέτη υποστηρίζει ότι μπορεί επίσης να επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου.

Όπως εξηγεί στο The Conversation η Abigail Dove, μεταδιδακτορική ερευνήτρια Νευροεπιδημιολογίας στο Karolinska Institutet, το μεταβολικό σύνδρομο δεν είναι μια μεμονωμένη πάθηση. Πρόκειται για ένα σύνολο 5 στενά συνδεδεμένων παραγόντων κινδύνου:

-υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα,
-υψηλή αρτηριακή πίεση,
-υπερβολικό κοιλιακό λίπος,
-χαμηλά επίπεδα χοληστερόλης HDL και
-αυξημένα τριγλυκερίδια.

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Βίκυ Βενιού
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