Με μεταβολικό σύνδρομο 1 στους 4 παγκοσμίως – Οι κίνδυνοι για την υγεία και το μυαλό

Νέα μελέτη σε περισσότερους από 27.000 ανθρώπους δείχνει ότι το μεταβολικό σύνδρομο επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου - Όσο περισσότεροι οι παράγοντες κινδύνου, τόσο μεγαλύτερη η απόκλιση από την υγιή εγκεφαλική γήρανση