Ελευθερία Ζεγγίνη: Η Ελληνίδα ερευνήτρια που αναζητά απαντήσεις στο DNA για την οστεοαρθρίτιδα και τον διαβήτη

Η Ελευθερία Ζεγγίνη, Διευθύντρια Ινστιτούτου Μεταφραστικής Γονιδιωματικής στο Helmholtz Munich, μιλά στο ygeiamou για τις εξελίξεις στη γενετική και τις σύγχρονες τεχνολογίες που ανοίγουν νέους δρόμους για την πρόληψη και τη θεραπεία, μέσα από μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, συνεργασία και επιμονή