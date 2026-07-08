Ελευθερία Ζεγγίνη: Η Ελληνίδα ερευνήτρια που αναζητά απαντήσεις στο DNA για την οστεοαρθρίτιδα και τον διαβήτη
Ελευθερία Ζεγγίνη: Η Ελληνίδα ερευνήτρια που αναζητά απαντήσεις στο DNA για την οστεοαρθρίτιδα και τον διαβήτη
Η Ελευθερία Ζεγγίνη, Διευθύντρια Ινστιτούτου Μεταφραστικής Γονιδιωματικής στο Helmholtz Munich, μιλά στο ygeiamou για τις εξελίξεις στη γενετική και τις σύγχρονες τεχνολογίες που ανοίγουν νέους δρόμους για την πρόληψη και τη θεραπεία, μέσα από μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, συνεργασία και επιμονή
Η έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο της επαγγελματικής μου ζωής. Το ενδιαφέρον μου για την έρευνα ξεκίνησε από νεαρή ηλικία και πηγάζει από την επιθυμία μου να απαντήσω μέχρι στιγμής αναπάντητα ερωτήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας με σκοπό το κοινωνικό όφελος.
Η επιστημονική έρευνα είναι ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε αξιόπιστη γνώση. Μας επιτρέπει να περάσουμε από την υπόθεση στην απόδειξη και από την αβεβαιότητα στη γνώση. Με πολλούς τρόπους, αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων. Στον τομέα της γενετικής, για παράδειγμα, η έρευνα μας βοηθά να κατανοήσουμε γιατί εμφανίζονται οι ασθένειες και γιατί διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές πορείες ή αντιδρούν διαφορετικά στις θεραπείες. Αυτή η γνώση επηρεάζει την ιατρική πρακτικά, επιτρέποντας την έγκαιρη διάγνωση και την εφαρμογή ακριβέστερων θεραπειών που μπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα για τους ασθενείς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η επιστημονική έρευνα είναι ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε αξιόπιστη γνώση. Μας επιτρέπει να περάσουμε από την υπόθεση στην απόδειξη και από την αβεβαιότητα στη γνώση. Με πολλούς τρόπους, αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων. Στον τομέα της γενετικής, για παράδειγμα, η έρευνα μας βοηθά να κατανοήσουμε γιατί εμφανίζονται οι ασθένειες και γιατί διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές πορείες ή αντιδρούν διαφορετικά στις θεραπείες. Αυτή η γνώση επηρεάζει την ιατρική πρακτικά, επιτρέποντας την έγκαιρη διάγνωση και την εφαρμογή ακριβέστερων θεραπειών που μπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα για τους ασθενείς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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