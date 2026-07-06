Καφές: Πόσα φλιτζάνια την ημέρα συνδέονται με έως και 47% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του ήπατος

Νέα μεγάλη μελέτη ενισχύει τις ενδείξεις ότι η καθημερινή κατανάλωση καφέ συνδέεται με καλύτερη υγεία του ήπατος και χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών ηπατικών παθήσεων