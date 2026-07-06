Καφές: Πόσα φλιτζάνια την ημέρα συνδέονται με έως και 47% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του ήπατος
Καφές: Πόσα φλιτζάνια την ημέρα συνδέονται με έως και 47% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του ήπατος
Νέα μεγάλη μελέτη ενισχύει τις ενδείξεις ότι η καθημερινή κατανάλωση καφέ συνδέεται με καλύτερη υγεία του ήπατος και χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών ηπατικών παθήσεων
Ο καφές δεν χαρίζει μόνο ενέργεια για να ξεκινήσει η ημέρα. Σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη, η καθημερινή κατανάλωσή του συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του ήπατος, κίρρωσης και θανάτου από ηπατική νόσο. Το εντυπωσιακό είναι ότι το προστατευτικό αποτέλεσμα παρατηρήθηκε τόσο στον καφέ με καφεΐνη όσο και στον ντεκαφεϊνέ.
Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Cedars-Sinai Health Sciences University και δημοσιεύθηκε στο Clinical Gastroenterology and Hepatology, ανέλυσε στοιχεία από 354.957 ενήλικες της UK Biobank – μία από τις μεγαλύτερες βάσεις βιοϊατρικών δεδομένων παγκοσμίως -, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για διάμεσο διάστημα 13 ετών. Στην έναρξη της μελέτης κανείς δεν είχε διαγνωστεί με κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Cedars-Sinai Health Sciences University και δημοσιεύθηκε στο Clinical Gastroenterology and Hepatology, ανέλυσε στοιχεία από 354.957 ενήλικες της UK Biobank – μία από τις μεγαλύτερες βάσεις βιοϊατρικών δεδομένων παγκοσμίως -, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για διάμεσο διάστημα 13 ετών. Στην έναρξη της μελέτης κανείς δεν είχε διαγνωστεί με κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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