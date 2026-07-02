Πέντε κατηγορίες φαρμάκων που μας «εξαντλούν» το καλοκαίρι – Τι πρέπει να ξέρουμε
Πέντε κατηγορίες φαρμάκων που μας «εξαντλούν» το καλοκαίρι – Τι πρέπει να ξέρουμε
Ορισμένες αγωγές μπορεί να επηρεάσουν την εφίδρωση και την ικανότητα του οργανισμού να προσαρμόζεται στη ζέστη - Τι να προσέξουμε και πώς μειώνεται ο κίνδυνος θερμοπληξίας
Η άνοδος της θερμοκρασίας δυσκολεύει σημαντικά την καθημερινότητα, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Ένας λιγότερο προφανής παράγοντας που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο είναι ορισμένες φαρμακευτικές αγωγές.
Ο οργανισμός ρυθμίζει τη θερμοκρασία του μέσω μηχανισμών όπως η εφίδρωση, η κυκλοφορία του αίματος και η ισορροπία των υγρών. Ορισμένα φάρμακα, όμως, ενδέχεται να επηρεάσουν αυτές τις διαδικασίες, κωλύοντας την προσαρμογή στη ζέστη. Σύμφωνα με τον Independent, πέντε κατηγορίες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή τους θερινούς μήνες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο οργανισμός ρυθμίζει τη θερμοκρασία του μέσω μηχανισμών όπως η εφίδρωση, η κυκλοφορία του αίματος και η ισορροπία των υγρών. Ορισμένα φάρμακα, όμως, ενδέχεται να επηρεάσουν αυτές τις διαδικασίες, κωλύοντας την προσαρμογή στη ζέστη. Σύμφωνα με τον Independent, πέντε κατηγορίες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή τους θερινούς μήνες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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