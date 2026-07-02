Πέντε κατηγορίες φαρμάκων που μας «εξαντλούν» το καλοκαίρι – Τι πρέπει να ξέρουμε

Ορισμένες αγωγές μπορεί να επηρεάσουν την εφίδρωση και την ικανότητα του οργανισμού να προσαρμόζεται στη ζέστη - Τι να προσέξουμε και πώς μειώνεται ο κίνδυνος θερμοπληξίας