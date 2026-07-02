Πέντε κατηγορίες φαρμάκων που μας «εξαντλούν» το καλοκαίρι – Τι πρέπει να ξέρουμε
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Αντικαταθλιπτικά Ζέστη Καλοκαίρι Καύσωνας Φάρμακα

Πέντε κατηγορίες φαρμάκων που μας «εξαντλούν» το καλοκαίρι – Τι πρέπει να ξέρουμε

Ορισμένες αγωγές μπορεί να επηρεάσουν την εφίδρωση και την ικανότητα του οργανισμού να προσαρμόζεται στη ζέστη - Τι να προσέξουμε και πώς μειώνεται ο κίνδυνος θερμοπληξίας

Πέντε κατηγορίες φαρμάκων που μας «εξαντλούν» το καλοκαίρι – Τι πρέπει να ξέρουμε
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η άνοδος της θερμοκρασίας δυσκολεύει σημαντικά την καθημερινότητα, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Ένας λιγότερο προφανής παράγοντας που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο είναι ορισμένες φαρμακευτικές αγωγές.

Ο οργανισμός ρυθμίζει τη θερμοκρασία του μέσω μηχανισμών όπως η εφίδρωση, η κυκλοφορία του αίματος και η ισορροπία των υγρών. Ορισμένα φάρμακα, όμως, ενδέχεται να επηρεάσουν αυτές τις διαδικασίες, κωλύοντας την προσαρμογή στη ζέστη. Σύμφωνα με τον Independent, πέντε κατηγορίες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή τους θερινούς μήνες.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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