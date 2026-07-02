Νοσοκομεία – Προσλήψεις: Γιατί δεν καλύπτονται οι θέσεις – Ένας γιατρός εξηγεί
Νοσοκομεία – Προσλήψεις: Γιατί δεν καλύπτονται οι θέσεις – Ένας γιατρός εξηγεί
Οι προσλήψεις γιατρών στο ΕΣΥ συχνά δεν οδηγούν σε πραγματική κάλυψη κενών, αλλά σε ανακύκλωση ή μη αποδοχή θέσεων - Τι αναφέρει ο Διευθυντής Χειρουργικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, δρ. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης
Την πραγματικότητα γύρω από τις προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και την έκβαση των προκηρύξεων παρουσιάζει ο Διευθυντής Χειρουργικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, κ. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης.
Με αφορμή την ανακοίνωση από τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, των αποτελεσμάτων της πρόσφατης προκήρυξης των 1.131 θέσεων μόνιμων γιατρών, ο κ. Τριανταφυλλίδης εξηγεί για ποιο λόγο στην πραγματικότητα πολύ συχνά δεν καλύπτονται τα κενά στα νοσοκομεία καθώς πρόκειται για… ανακύκλωση ήδη υπηρετούντος προσωπικού. Εκτός, όμως, από αυτό, ακόμη και εάν πρόκειται για νέους γιατρούς μπορεί για διάφορους λόγους στο τέλος να μην υπηρετήσουν το νοσοκομείο στο οποίο θεωρητικά προσλαμβάνονται.
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Με αφορμή την ανακοίνωση από τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, των αποτελεσμάτων της πρόσφατης προκήρυξης των 1.131 θέσεων μόνιμων γιατρών, ο κ. Τριανταφυλλίδης εξηγεί για ποιο λόγο στην πραγματικότητα πολύ συχνά δεν καλύπτονται τα κενά στα νοσοκομεία καθώς πρόκειται για… ανακύκλωση ήδη υπηρετούντος προσωπικού. Εκτός, όμως, από αυτό, ακόμη και εάν πρόκειται για νέους γιατρούς μπορεί για διάφορους λόγους στο τέλος να μην υπηρετήσουν το νοσοκομείο στο οποίο θεωρητικά προσλαμβάνονται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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