Νοσοκομεία – Προσλήψεις: Γιατί δεν καλύπτονται οι θέσεις – Ένας γιατρός εξηγεί

Οι προσλήψεις γιατρών στο ΕΣΥ συχνά δεν οδηγούν σε πραγματική κάλυψη κενών, αλλά σε ανακύκλωση ή μη αποδοχή θέσεων - Τι αναφέρει ο Διευθυντής Χειρουργικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, δρ. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης