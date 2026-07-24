Η αρχαία πολεμική τέχνη που προστατεύει σώμα και μυαλό μετά τα 70

Νέα μεγάλη ανασκόπηση επιστημονικών μελετών επιβεβαιώνει ότι το Τάι Τσι δεν ωφελεί μόνο τη φυσική κατάσταση, αλλά ενισχύει την ψυχική υγεία, τον ύπνο και τη γνωστική λειτουργία των ηλικιωμένων