Η αρχαία πολεμική τέχνη που προστατεύει σώμα και μυαλό μετά τα 70
YGEIAMOU.GR
Tai Chi Tai chi chuan Ενσυνειδητότητα

Η αρχαία πολεμική τέχνη που προστατεύει σώμα και μυαλό μετά τα 70

Νέα μεγάλη ανασκόπηση επιστημονικών μελετών επιβεβαιώνει ότι το Τάι Τσι δεν ωφελεί μόνο τη φυσική κατάσταση, αλλά ενισχύει την ψυχική υγεία, τον ύπνο και τη γνωστική λειτουργία των ηλικιωμένων

Η αρχαία πολεμική τέχνη που προστατεύει σώμα και μυαλό μετά τα 70
Μαρία Κοτοπούλη
Για να γεράσουμε καλά, θα πρέπει να συνεχίσουμε να κινούμαστε και να ασκούμαστε. Δεν προσφέρουν, όμως, όλες οι μορφές άσκησης τα ίδια οφέλη. Οι παραδοσιακές πολεμικές τέχνες και ιδιαίτερα το Tai Chi Chuan φαίνεται ότι συνδυάζουν τη σωματική κίνηση με την ενσυνειδητότητα, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη πρακτική που ενισχύει τόσο το σώμα όσο και το μυαλό.

Αυτό επισημαίνει ο E. Paul Zehr, νευροεπιστήμονας με εξειδίκευση στη σχέση εγκεφάλου και κίνησης και δάσκαλος παραδοσιακών πολεμικών τεχνών, αναλύοντας στο Psychology Today μια πρόσφατη επιστημονική ανασκόπηση που χαρτογράφησε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις επιδράσεις του Tai Chi στην υγεία των ηλικιωμένων.

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Μαρία Κοτοπούλη
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