Πότε πρέπει να μας ανησυχήσει ο βήχας που δεν περνάει; Ο ειδικός εξηγεί
Πότε πρέπει να μας ανησυχήσει ο βήχας που δεν περνάει; Ο ειδικός εξηγεί
Όταν ο βήχας επιμένει, γίνεται ένα σύμπτωμα που αξίζει προσοχής και ένα μήνυμα του σώματος που δεν πρέπει να αγνοούμε, λέει ο κ. Νικόλαος Τζόγκας, Πνευμονολόγος – Διευθυντής Γ΄Πνευμονολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν
Ο βήχας είναι ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα που εμφανίζονται στην καθημερινότητα και αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους επίσκεψης στον γιατρό. Στις περισσότερες περιπτώσεις συνοδεύει ένα απλό κρυολόγημα ή μία ίωση του αναπνευστικού και συνήθως υποχωρεί μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου ο βήχας επιμένει περισσότερο από το αναμενόμενο και αρχίζει να επηρεάζει την ποιότητα ζωής, τον ύπνο, την εργασία και τη γενικότερη καθημερινότητα του ασθενούς. Τότε είναι σημαντικό να διερευνηθεί και να μην αντιμετωπίζεται απλώς ως «ένα κρυολόγημα που άργησε να περάσει».
Στην ιατρική, ένας βήχας που διαρκεί πάνω από οκτώ εβδομάδες θεωρείται χρόνιος και χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κρύβει κάτι σοβαρό ή επικίνδυνο, ωστόσο αποτελεί ένδειξη ότι ο οργανισμός προσπαθεί να μας στείλει ένα μήνυμα που δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Πολλοί άνθρωποι περιμένουν μήνες πριν απευθυνθούν σε γιατρό, θεωρώντας ότι το σύμπτωμα θα υποχωρήσει μόνο του. Συχνά όμως πίσω από έναν επίμονο βήχα κρύβονται καταστάσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όταν διαγνωστούν έγκαιρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στην ιατρική, ένας βήχας που διαρκεί πάνω από οκτώ εβδομάδες θεωρείται χρόνιος και χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κρύβει κάτι σοβαρό ή επικίνδυνο, ωστόσο αποτελεί ένδειξη ότι ο οργανισμός προσπαθεί να μας στείλει ένα μήνυμα που δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Πολλοί άνθρωποι περιμένουν μήνες πριν απευθυνθούν σε γιατρό, θεωρώντας ότι το σύμπτωμα θα υποχωρήσει μόνο του. Συχνά όμως πίσω από έναν επίμονο βήχα κρύβονται καταστάσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όταν διαγνωστούν έγκαιρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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