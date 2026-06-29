Ελίζα Κονοφάγου: H Ελληνίδα ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στην κορυφή της αμερικανικής καινοτομίας
Ελίζα Κονοφάγου: H Ελληνίδα ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στην κορυφή της αμερικανικής καινοτομίας
Η Ελληνίδα επιστήμονας, που ανοίγει τον δρόμο για θεραπείες στον εγκέφαλο, εξελέγη μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και συγκαταλέγεται πλέον σε μια ιδιαίτερα εκλεκτή κοινότητα εφευρετών και επιστημόνων με ισχυρό αποτύπωμα στην έρευνα και την καινοτομία
Από το Βαρβάκειο σχολείο έως την Εθνική Ακαδημία Εφευρετών των ΗΠΑ, η πορεία της κυρίας Ελίζας Κονοφάγου είναι μια διαδρομή επιστημονικής επιμονής και καινοτομίας. Εδώ και δύο δεκαετίες η Ελληνίδα καθηγήτρια Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στη Σχολή Μηχανικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών των υπερήχων στην ιατρική και επιχειρεί να λύσει ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα της επιστήμης της: πώς μπορούν οι γιατροί να μεταφέρουν αποτελεσματικές θεραπείες μέσα στον εγκέφαλο, ξεπερνώντας τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, το φυσικό του αμυντικό σύστημα.
Η ερευνητική διαδρομή της κυρίας Κονοφάγου αναγνωρίστηκε πρόσφατα με την εκλογή της στην Τάξη των Fellows 2025 της Εθνικής Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ (National Academy of Inventors – NAI), ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς αναγνώρισης της καινοτομίας και της εφευρετικότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ερευνητική διαδρομή της κυρίας Κονοφάγου αναγνωρίστηκε πρόσφατα με την εκλογή της στην Τάξη των Fellows 2025 της Εθνικής Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ (National Academy of Inventors – NAI), ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς αναγνώρισης της καινοτομίας και της εφευρετικότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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