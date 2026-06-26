Επιλέξτε σωστά ιδιωτική ασφάλιση και προστατεύστε το μέλλον της υγείας σας – Ενημερωθείτε
Επιλέξτε σωστά ιδιωτική ασφάλιση και προστατεύστε το μέλλον της υγείας σας – Ενημερωθείτε
Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι μια απόφαση της στιγμής. Δείτε γιατί η σωστή ενημέρωση και η καθοδήγηση από ειδικό οδηγούν στις καλύτερες επιλογές
Στην ιδιωτική ασφάλιση, το σημαντικότερο στοιχείο για να κατανοήσει ο πολίτης την αξία της είναι η σωστή ενημέρωση. Μόνο όταν γνωρίζει πώς λειτουργεί ο θεσμός, τι καλύπτει και ποια είναι τα οφέλη του, μπορεί να αποφασίσει συνειδητά εάν χρειάζεται ασφαλιστική προστασία και σε ποιον τομέα της ζωής του. Η ασφάλιση δεν αποτελεί μια τυπική οικονομική συναλλαγή, αλλά ένα εργαλείο πρόβλεψης και προστασίας απέναντι σε κινδύνους που μπορούν να ανατρέψουν την καθημερινότητα ενός ανθρώπου ή μιας οικογένειας.
Παρά τη σημασία της, η ενημέρωση γύρω από την ιδιωτική ασφάλιση εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα. Συχνά η επιλογή ενός ασφαλιστικού προγράμματος γίνεται βιαστικά, χωρίς ουσιαστική κατανόηση των καλύψεων, των αναγκών που εξυπηρετεί και του μακροπρόθεσμου ρόλου του. Πρόκειται για μια προσέγγιση που δεν συνάδει με τη φύση της ασφάλισης, καθώς ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια περιστασιακή αγορά, αλλά ως μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού οικονομικής και οικογενειακής ασφάλειας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Παρά τη σημασία της, η ενημέρωση γύρω από την ιδιωτική ασφάλιση εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα. Συχνά η επιλογή ενός ασφαλιστικού προγράμματος γίνεται βιαστικά, χωρίς ουσιαστική κατανόηση των καλύψεων, των αναγκών που εξυπηρετεί και του μακροπρόθεσμου ρόλου του. Πρόκειται για μια προσέγγιση που δεν συνάδει με τη φύση της ασφάλισης, καθώς ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια περιστασιακή αγορά, αλλά ως μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού οικονομικής και οικογενειακής ασφάλειας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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