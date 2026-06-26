Χανταϊός: Πότε θα κηρύξει ο ΠΟΥ το επίσημο τέλος της επιδημίας
YGEIAMOU.GR
Χανταϊός Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)

Χανταϊός: Πότε θα κηρύξει ο ΠΟΥ το επίσημο τέλος της επιδημίας

Τι αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα, τους τρεις θανάτους και την καραντίνα εκατοντάδων επαφών σε 33 χώρες

Χανταϊός: Πότε θα κηρύξει ο ΠΟΥ το επίσημο τέλος της επιδημίας
Σαβίνα Αποστολοπούλου
«Τίτλοι τέλους» αναμένεται να πέσουν στην επιδημία του χανταϊού στις 2 Ιουλίου 2026, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ο αριθμός των κρουσμάτων παρέμεινε στα 13, εκ των οποίων τρία ήταν θανατηφόρα. Περισσότεροι από 650 άνθρωποι σε 33 χώρες έχουν χαρακτηριστεί ως επαφές από τη στιγμή που η επιδημία αναφέρθηκε στον ΠΟΥ, στις 2 Μαΐου.

Σχεδόν όλοι έχουν πλέον ολοκληρώσει την περίοδο καραντίνας, ενώ όσοι παραμένουν υπό παρακολούθηση αναμένεται να την ολοκληρώσουν στις 2 Ιουλίου. Εφόσον δεν αναφερθούν νέα περιστατικά έως τότε, ο ΠΟΥ θα κηρύξει επίσημα τη λήξη της επιδημίας, μεταδίδει το Euronews.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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