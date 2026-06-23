Η άσκηση που μειώνει έως 44% τον κίνδυνο εμφράγματος

Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JACC δείχνει ότι οι γυναίκες που κάνουν προπόνηση με αντιστάσεις μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο για την καρδιά τους, ιδίως όταν τη συνδυάζουν με αερόβια άσκηση