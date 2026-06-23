Η άσκηση που μειώνει έως 44% τον κίνδυνο εμφράγματος
Η άσκηση που μειώνει έως 44% τον κίνδυνο εμφράγματος
Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JACC δείχνει ότι οι γυναίκες που κάνουν προπόνηση με αντιστάσεις μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο για την καρδιά τους, ιδίως όταν τη συνδυάζουν με αερόβια άσκηση
Οι γυναίκες που εντάσσουν την ενδυνάμωση στην εβδομαδιαία ρουτίνα τους ενδέχεται να παρουσιάζουν χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων, ιδίως καρδιακής προσβολής, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο JACC. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η προπόνηση με αντιστάσεις μπορεί να προσφέρει επιπλέον οφέλη για την υγεία της καρδιάς όταν συνδυάζεται με αερόβια άσκηση και μείωση του χρόνου καθιστικής ζωής.
Οι καρδιαγγειακές παθήσεις παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας τις στρατηγικές πρόληψης μείζονα προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία. Οι αερόβιες δραστηριότητες, όπως το γρήγορο περπάτημα, το τζόκινγκ, η ποδηλασία και η κολύμβηση, έχουν ήδη αναγνωριστεί ευρέως για τη συμβολή τους στην καρδιακή υγεία.
Η προπόνηση με αντιστάσεις περιλαμβάνει ασκήσεις όπως η άρση βαρών, η χρήση λωρίδων αντίστασης, η χρήση μηχανημάτων γυμναστικής και η εκτέλεση ασκήσεων με το βάρος του σώματος. Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες των ΗΠΑ συνιστούν τουλάχιστον 2 προπονήσεις ενδυνάμωσης την εβδομάδα, μαζί με 150 λεπτά μέτριας έως έντονης αερόβιας δραστηριότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι καρδιαγγειακές παθήσεις παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθιστώντας τις στρατηγικές πρόληψης μείζονα προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία. Οι αερόβιες δραστηριότητες, όπως το γρήγορο περπάτημα, το τζόκινγκ, η ποδηλασία και η κολύμβηση, έχουν ήδη αναγνωριστεί ευρέως για τη συμβολή τους στην καρδιακή υγεία.
Η προπόνηση με αντιστάσεις περιλαμβάνει ασκήσεις όπως η άρση βαρών, η χρήση λωρίδων αντίστασης, η χρήση μηχανημάτων γυμναστικής και η εκτέλεση ασκήσεων με το βάρος του σώματος. Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες των ΗΠΑ συνιστούν τουλάχιστον 2 προπονήσεις ενδυνάμωσης την εβδομάδα, μαζί με 150 λεπτά μέτριας έως έντονης αερόβιας δραστηριότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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