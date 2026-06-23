Θηλασμός: Τι χρειάζεται το μωρό που θηλάζει τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού
Θηλασμός: Τι χρειάζεται το μωρό που θηλάζει τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού
Το καλοκαίρι δεν είναι εμπόδιο για το θηλασμό, είναι απλώς μια διαφορετική εποχή κατά την οποία ο θηλασμός προσαρμόζεται μαζί της. Το Τμήμα Μητρικού Θηλασμού του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑ Μαιευτική δίνει έναν χρήσιμο οδηγό για τις νέες μαμάδες
*Γράφουν οι κυρίες Ευτυχία Καπεντζώνη – Μαία, Πιστοποιημένη Σύμβουλος Μητρικού Θηλασμού, Ελένη Πέζου – Μαία, MSc, Πιστοποιημένη Σύμβουλος Μητρικού Θηλασμού, Μαρία Νικολάκη – Μαία, Πιστοποιημένη Σύμβουλος Μητρικού Θηλασμού από το Τμήμα Μητρικού Θηλασμού του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑ Μαιευτική
Το καλοκαίρι έχει τον δικό του ρυθμό. Περισσότερο φως, περισσότερη ζέστη, μικρές αποδράσεις και αλλαγές στην καθημερινότητα. Μέσα σε όλα αυτά, μια μητέρα που θηλάζει μπορεί να αναρωτηθεί αν χρειάζεται να αλλάξει κάτι. Η απάντηση είναι απλή και καθησυχαστική: ο θηλασμός συνεχίζει να είναι ό,τι πιο φυσικό, ασφαλές και επαρκές για το μωρό της – ακόμη και τις πιο ζεστές ημέρες.
Το μητρικό γάλα προσαρμόζεται με έναν μοναδικό τρόπο στις ανάγκες του βρέφους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα βρέφη που θηλάζουν αποκλειστικά τους πρώτους έξι μήνες ζωής δεν χρειάζονται επιπλέον νερό, ακόμη και το καλοκαίρι. Ο θηλασμός δεν προσφέρει μόνο τροφή· προσφέρει και ενυδάτωση, αλλά και μια βαθιά αίσθηση ασφάλειας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το καλοκαίρι έχει τον δικό του ρυθμό. Περισσότερο φως, περισσότερη ζέστη, μικρές αποδράσεις και αλλαγές στην καθημερινότητα. Μέσα σε όλα αυτά, μια μητέρα που θηλάζει μπορεί να αναρωτηθεί αν χρειάζεται να αλλάξει κάτι. Η απάντηση είναι απλή και καθησυχαστική: ο θηλασμός συνεχίζει να είναι ό,τι πιο φυσικό, ασφαλές και επαρκές για το μωρό της – ακόμη και τις πιο ζεστές ημέρες.
Το μητρικό γάλα προσαρμόζεται με έναν μοναδικό τρόπο στις ανάγκες του βρέφους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα βρέφη που θηλάζουν αποκλειστικά τους πρώτους έξι μήνες ζωής δεν χρειάζονται επιπλέον νερό, ακόμη και το καλοκαίρι. Ο θηλασμός δεν προσφέρει μόνο τροφή· προσφέρει και ενυδάτωση, αλλά και μια βαθιά αίσθηση ασφάλειας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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