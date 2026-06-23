Θηλασμός: Τι χρειάζεται το μωρό που θηλάζει τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού

Το καλοκαίρι δεν είναι εμπόδιο για το θηλασμό, είναι απλώς μια διαφορετική εποχή κατά την οποία ο θηλασμός προσαρμόζεται μαζί της. Το Τμήμα Μητρικού Θηλασμού του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑ Μαιευτική δίνει έναν χρήσιμο οδηγό για τις νέες μαμάδες