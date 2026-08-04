Ιός του Δυτικού Νείλου: 33 περιοχές σε συναγερμό – Οι 25 βρίσκονται στην Αττική
Ιός του Δυτικού Νείλου: 33 περιοχές σε συναγερμό – Οι 25 βρίσκονται στην Αττική
Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών, ωστόσο οι ειδικοί του ΕΟΔΥ υποδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να προστατευθούν από τον ιό
Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται από τα μολυσμένα κουνούπια.
Για την εφετινή περίοδο μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου 2026 και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο «Σχέδιο Δράσης για τη λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου» του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), 33 περιοχές (Δήμοι/Δημοτικές Κοινότητες) σε όλη τη χώρα χαρακτηρίζονται ως «επηρεαζόμενες» ή «υψηλού κινδύνου» περιοχές. Οι 25 από αυτές βρίσκονται στην Αττική, με τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να τους καλούν να ακολουθούν τα μέτρα πρόληψης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για την εφετινή περίοδο μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου 2026 και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο «Σχέδιο Δράσης για τη λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου» του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), 33 περιοχές (Δήμοι/Δημοτικές Κοινότητες) σε όλη τη χώρα χαρακτηρίζονται ως «επηρεαζόμενες» ή «υψηλού κινδύνου» περιοχές. Οι 25 από αυτές βρίσκονται στην Αττική, με τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να τους καλούν να ακολουθούν τα μέτρα πρόληψης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα