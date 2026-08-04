Ιός του Δυτικού Νείλου: 33 περιοχές σε συναγερμό – Οι 25 βρίσκονται στην Αττική

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών, ωστόσο οι ειδικοί του ΕΟΔΥ υποδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να προστατευθούν από τον ιό