Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που μιλούν τα παιδιά για την ψυχική τους υγεία
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Ομιλία Παιδιά και Έφηβοι Ψυχική Υγεία

Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που μιλούν τα παιδιά για την ψυχική τους υγεία

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα γλωσσικά μοτίβα στην ομιλία παιδιών 9 έως 13 ετών μπορούν να προβλέψουν προβλήματα ψυχικής υγείας έως και έξι χρόνια αργότερα, με μεγαλύτερη ακρίβεια από την αξιολόγηση ειδικών

Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που μιλούν τα παιδιά για την ψυχική τους υγεία
ygeiamou.gr team
Ο τρόπος με τον οποίο ένα παιδί μιλά για μια δύσκολη ή στρεσογόνα εμπειρία μπορεί να αποκαλύπτει περισσότερα για τη μελλοντική ψυχική του υγεία από όσα περιγράφει το ίδιο το γεγονός. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Nature Mental Health.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μοντέλα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας κατάφεραν να προβλέψουν με υψηλή ακρίβεια ποια παιδιά θα εμφάνιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας έως και έξι χρόνια αργότερα. Μάλιστα, η ανάλυση της ομιλίας τους αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική από την αξιολόγηση μιας ομάδας ειδικών.

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ygeiamou.gr team
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