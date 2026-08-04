Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που μιλούν τα παιδιά για την ψυχική τους υγεία

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα γλωσσικά μοτίβα στην ομιλία παιδιών 9 έως 13 ετών μπορούν να προβλέψουν προβλήματα ψυχικής υγείας έως και έξι χρόνια αργότερα, με μεγαλύτερη ακρίβεια από την αξιολόγηση ειδικών