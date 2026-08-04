Οι λοιμώξεις που ανησυχούν την Ευρώπη – Τι δείχνει η νέα έκθεση του ECDC
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Οι λοιμώξεις που ανησυχούν την Ευρώπη – Τι δείχνει η νέα έκθεση του ECDC

Από την επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έως τον ιό του Δυτικού Νείλου, τη χολέρα και τα βακτήρια Vibrio στα παράκτια ύδατα, πώς διαμορφώνεται ο καλοκαιρινός χάρτης επιτήρησης του ECDC

Οι λοιμώξεις που ανησυχούν την Ευρώπη – Τι δείχνει η νέα έκθεση του ECDC
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Μια σειρά από μεταδοτικά νοσήματα, εντός και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, παρακολουθεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), σύμφωνα με τη νέα έκθεση για τις υγειονομικές απειλές, η οποία αφορά την εβδομάδα από τις 25 έως τις 31 Ιουλίου του 2026.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η εποχική κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη, τα πρώτα τοπικά κρούσματα του ιού τσικουνγκούνια και του δάγκειου πυρετού στη Γαλλία, ο κίνδυνος από τα βακτήρια Vibrio σε παράκτια ύδατα, αλλά και η παγκόσμια εικόνα της χολέρας.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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