Οι λοιμώξεις που ανησυχούν την Ευρώπη – Τι δείχνει η νέα έκθεση του ECDC

Από την επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έως τον ιό του Δυτικού Νείλου, τη χολέρα και τα βακτήρια Vibrio στα παράκτια ύδατα, πώς διαμορφώνεται ο καλοκαιρινός χάρτης επιτήρησης του ECDC