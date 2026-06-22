Τα σημάδια SOS ότι ο οργανισμός μας χρειάζεται περισσότερο νερό
Τα σημάδια SOS ότι ο οργανισμός μας χρειάζεται περισσότερο νερό
Η δίψα δεν είναι πάντα το πρώτο σημάδι αφυδάτωσης. Κόπωση, πονοκέφαλος και άλλα, φαινομενικά ασύνδετα συμπτώματα, δείχνουν ότι ο οργανισμός χρειάζεται περισσότερα υγρά, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες - Τι να κάνετε
Sponsored Content
Νιώθετε συχνά κουρασμένοι χωρίς προφανή λόγο; Σας πιάνει πονοκέφαλος μέσα στην ημέρα ή δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε στη δουλειά και τις καθημερινές δραστηριότητες; Πριν κατηγορήσετε το άγχος, την έλλειψη ύπνου ή το φορτωμένο πρόγραμμά σας, ίσως αξίζει να εξετάσετε έναν παράγοντα που συχνά περνά απαρατήρητος: Την αφυδάτωση.
Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε ότι η δίψα είναι το πρώτο σημάδι πως ο οργανισμός χρειάζεται νερό. Στην πραγματικότητα, όμως, όταν αρχίζουμε να διψάμε, το σώμα έχει ήδη ξεκινήσει να εμφανίζει τα πρώτα σημάδια ήπιας αφυδάτωσης. Με άλλα λόγια, η δίψα δεν είναι η αρχή του προβλήματος, αλλά το μήνυμα ότι ο οργανισμός έχει ήδη χάσει σημαντικές ποσότητες υγρών και προσπαθεί να τις αναπληρώσει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νιώθετε συχνά κουρασμένοι χωρίς προφανή λόγο; Σας πιάνει πονοκέφαλος μέσα στην ημέρα ή δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε στη δουλειά και τις καθημερινές δραστηριότητες; Πριν κατηγορήσετε το άγχος, την έλλειψη ύπνου ή το φορτωμένο πρόγραμμά σας, ίσως αξίζει να εξετάσετε έναν παράγοντα που συχνά περνά απαρατήρητος: Την αφυδάτωση.
Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε ότι η δίψα είναι το πρώτο σημάδι πως ο οργανισμός χρειάζεται νερό. Στην πραγματικότητα, όμως, όταν αρχίζουμε να διψάμε, το σώμα έχει ήδη ξεκινήσει να εμφανίζει τα πρώτα σημάδια ήπιας αφυδάτωσης. Με άλλα λόγια, η δίψα δεν είναι η αρχή του προβλήματος, αλλά το μήνυμα ότι ο οργανισμός έχει ήδη χάσει σημαντικές ποσότητες υγρών και προσπαθεί να τις αναπληρώσει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα