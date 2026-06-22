Τα σημάδια SOS ότι ο οργανισμός μας χρειάζεται περισσότερο νερό

Η δίψα δεν είναι πάντα το πρώτο σημάδι αφυδάτωσης. Κόπωση, πονοκέφαλος και άλλα, φαινομενικά ασύνδετα συμπτώματα, δείχνουν ότι ο οργανισμός χρειάζεται περισσότερα υγρά, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες - Τι να κάνετε