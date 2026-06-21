Παραλίες, λίμνες, ποτάμια: Ποιες χώρες έχουν τα καθαρότερα νερά στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Παραλίες, λίμνες, ποτάμια: Ποιες χώρες έχουν τα καθαρότερα νερά στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της λίστας, με το 97,1% των υδάτων να χαρακτηρίζεται «εξαιρετικής» ποιότητας – Ποια χώρα κατέκτησε την κορυφή με 100%
Υψηλές επιδόσεις εξακολουθούν να καταγράφουν οι παραλίες, οι λίμνες και τα ποτάμια της Ευρώπης, με τη συντριπτική πλειονότητα να πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με την Έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης του 2025, το 96% των σημείων που παρακολουθήθηκαν πετυχαίνει τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας, ενώ μόλις το 1,5% αξιολογήθηκε ως «κακό».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με την Έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης του 2025, το 96% των σημείων που παρακολουθήθηκαν πετυχαίνει τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας, ενώ μόλις το 1,5% αξιολογήθηκε ως «κακό».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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