Παραλίες, λίμνες, ποτάμια: Ποιες χώρες έχουν τα καθαρότερα νερά στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της λίστας, με το 97,1% των υδάτων να χαρακτηρίζεται «εξαιρετικής» ποιότητας – Ποια χώρα κατέκτησε την κορυφή με 100%