Μυστικά αιωνόβιων ή λάθη στα ληξιαρχεία; Ερευνητής αμφισβητεί τις Μπλέ Ζώνες της μακροζωίας

Στις Μπλε Ζώνες της μακροζωίας ανήκει η Ικαρία, η Οκινάουα, η Σαρδηνία, η Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια και η Νικόγια στην Κόστα Ρίκα - Το νέο βιβλίο αμφισβητεί τα σύμβολα της μακροζωίας και ανακαλύπτει μια πιο... πεζή πραγματικότητα πίσω από τις καταγραφές αιωνόβιων στα ληξιαρχεία