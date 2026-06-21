Μυστικά αιωνόβιων ή λάθη στα ληξιαρχεία; Ερευνητής αμφισβητεί τις Μπλέ Ζώνες της μακροζωίας
Μυστικά αιωνόβιων ή λάθη στα ληξιαρχεία; Ερευνητής αμφισβητεί τις Μπλέ Ζώνες της μακροζωίας
Στις Μπλε Ζώνες της μακροζωίας ανήκει η Ικαρία, η Οκινάουα, η Σαρδηνία, η Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια και η Νικόγια στην Κόστα Ρίκα - Το νέο βιβλίο αμφισβητεί τα σύμβολα της μακροζωίας και ανακαλύπτει μια πιο... πεζή πραγματικότητα πίσω από τις καταγραφές αιωνόβιων στα ληξιαρχεία
Η Ικαρία, η Οκινάουα και οι περίφημες Blue Zones έχουν μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμια σύμβολα μακροζωίας. Πρόκειται για περιοχές που παρουσιάζονται ως τόποι όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, διατηρούν καλύτερη υγεία σε προχωρημένη ηλικία και φαίνεται να κατέχουν ένα μυστικό που ο υπόλοιπος κόσμος προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει.
Γύρω από αυτές τις περιοχές έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν γυριστεί ντοκιμαντέρ, έχουν αναπτυχθεί ολόκληρες βιομηχανίες διατροφής και ευεξίας, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν προσπαθήσει να υιοθετήσουν στοιχεία από τον τρόπο ζωής τους.
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Γύρω από αυτές τις περιοχές έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν γυριστεί ντοκιμαντέρ, έχουν αναπτυχθεί ολόκληρες βιομηχανίες διατροφής και ευεξίας, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν προσπαθήσει να υιοθετήσουν στοιχεία από τον τρόπο ζωής τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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