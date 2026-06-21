Μυστικά αιωνόβιων ή λάθη στα ληξιαρχεία; Ερευνητής αμφισβητεί τις Μπλέ Ζώνες της μακροζωίας
YGEIAMOU.GR
Ικαρία μακροζωία Μπλε ζώνες

Μυστικά αιωνόβιων ή λάθη στα ληξιαρχεία; Ερευνητής αμφισβητεί τις Μπλέ Ζώνες της μακροζωίας

Στις Μπλε Ζώνες της μακροζωίας ανήκει η Ικαρία, η Οκινάουα, η Σαρδηνία, η Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια και η Νικόγια στην Κόστα Ρίκα - Το νέο βιβλίο αμφισβητεί τα σύμβολα της μακροζωίας και ανακαλύπτει μια πιο... πεζή πραγματικότητα πίσω από τις καταγραφές αιωνόβιων στα ληξιαρχεία

Μυστικά αιωνόβιων ή λάθη στα ληξιαρχεία; Ερευνητής αμφισβητεί τις Μπλέ Ζώνες της μακροζωίας
ygeiamou.gr team
Η Ικαρία, η Οκινάουα και οι περίφημες Blue Zones έχουν μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμια σύμβολα μακροζωίας. Πρόκειται για περιοχές που παρουσιάζονται ως τόποι όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, διατηρούν καλύτερη υγεία σε προχωρημένη ηλικία και φαίνεται να κατέχουν ένα μυστικό που ο υπόλοιπος κόσμος προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει.

Γύρω από αυτές τις περιοχές έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν γυριστεί ντοκιμαντέρ, έχουν αναπτυχθεί ολόκληρες βιομηχανίες διατροφής και ευεξίας, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν προσπαθήσει να υιοθετήσουν στοιχεία από τον τρόπο ζωής τους.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης