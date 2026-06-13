Ξαφνικά διαζύγια: Τι κρύβεται πίσω από τους χωρισμούς που έρχονται από το «πουθενά»

Ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι. Μία βαλίτσα που λείπει από τη ντουλάπα. Ένα σημείωμα. Ένα μήνυμα στο κινητό. Ή απλώς μία συνηθισμένη μέρα που τελειώνει με τη φράση:Για όσους το βιώνουν, μοιάζει με κεραυνό εν αιθρία. Οφαίνεται να κυλά κανονικά και ξαφνικά ο ένας σύντροφος ανακοινώνει ότι θέλει να φύγει.Χωρίς διάθεση να προσπαθήσει να σώσει ό,τι έχει χτιστεί.Στη διεθνή βιβλιογραφία το φαινόμενο περιγράφεται ως «blindside divorce» ή– ένας χωρισμός που αιφνιδιάζει πλήρως τον έναν από τους δύο συντρόφους. Αν και δεν αποτελεί επίσημο ψυχολογικό όρο, οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι η εμπειρία μπορεί να είναι βαθιά τραυματική, αφήνοντας πίσω της έντονο πένθος, αίσθημα προδοσίας και δυσκολία εμπιστοσύνης στις επόμενες σχέσεις.Διαβάστε περισσότερα στο