Ξαφνικά διαζύγια: Τι κρύβεται πίσω από τους χωρισμούς που έρχονται από το «πουθενά»
Ξαφνικά διαζύγια: Τι κρύβεται πίσω από τους χωρισμούς που έρχονται από το «πουθενά»
Τι λένε οι ψυχολόγοι για τα λεγόμενα «ξαφνικά διαζύγια» και πώς συνδέονται με την επικοινωνία, το δέσιμο και τις σύγχρονες σχέσεις
Ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι. Μία βαλίτσα που λείπει από τη ντουλάπα. Ένα σημείωμα. Ένα μήνυμα στο κινητό. Ή απλώς μία συνηθισμένη μέρα που τελειώνει με τη φράση: «Δεν είμαι πια ευτυχισμένος».
Για όσους το βιώνουν, μοιάζει με κεραυνό εν αιθρία. Ο γάμος ή η σχέση φαίνεται να κυλά κανονικά και ξαφνικά ο ένας σύντροφος ανακοινώνει ότι θέλει να φύγει. Χωρίς προειδοποίηση. Χωρίς συζήτηση. Χωρίς διάθεση να προσπαθήσει να σώσει ό,τι έχει χτιστεί.
Στη διεθνή βιβλιογραφία το φαινόμενο περιγράφεται ως «blindside divorce» ή «ξαφνικό διαζύγιο» – ένας χωρισμός που αιφνιδιάζει πλήρως τον έναν από τους δύο συντρόφους. Αν και δεν αποτελεί επίσημο ψυχολογικό όρο, οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι η εμπειρία μπορεί να είναι βαθιά τραυματική, αφήνοντας πίσω της έντονο πένθος, αίσθημα προδοσίας και δυσκολία εμπιστοσύνης στις επόμενες σχέσεις.
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Για όσους το βιώνουν, μοιάζει με κεραυνό εν αιθρία. Ο γάμος ή η σχέση φαίνεται να κυλά κανονικά και ξαφνικά ο ένας σύντροφος ανακοινώνει ότι θέλει να φύγει. Χωρίς προειδοποίηση. Χωρίς συζήτηση. Χωρίς διάθεση να προσπαθήσει να σώσει ό,τι έχει χτιστεί.
Στη διεθνή βιβλιογραφία το φαινόμενο περιγράφεται ως «blindside divorce» ή «ξαφνικό διαζύγιο» – ένας χωρισμός που αιφνιδιάζει πλήρως τον έναν από τους δύο συντρόφους. Αν και δεν αποτελεί επίσημο ψυχολογικό όρο, οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι η εμπειρία μπορεί να είναι βαθιά τραυματική, αφήνοντας πίσω της έντονο πένθος, αίσθημα προδοσίας και δυσκολία εμπιστοσύνης στις επόμενες σχέσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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