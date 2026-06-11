Γιατί η επόμενη κρίση δημόσιας υγείας ξεκινά από τα χωράφια και καταλήγει στα νοσοκομεία
Γιατί η επόμενη κρίση δημόσιας υγείας ξεκινά από τα χωράφια και καταλήγει στα νοσοκομεία
Η εκτεταμένη χρήση ουσιών με παρόμοιο μηχανισμό δράσης τόσο στη γεωργία όσο και την ιατρική μπορεί να ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων ανθεκτικών στις θεραπείες
Μια «αθέατη» απειλή για τη δημόσια υγεία μπορεί να ξεκινά από το περιβάλλον και να καταλήγει στα νοσοκομεία. Επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την εκτεταμένη χρήση ορισμένων μυκητοκτόνων στη γεωργία, καθώς ενδέχεται να ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων που δεν ανταποκρίνονται πλέον αποτελεσματικά στα φάρμακα.
Σε εργασία που δημοσιεύθηκε στο npj Antimicrobials and Resistance, ερευνητές από πανεπιστήμια, εργαστήρια αναφοράς και φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου ζητούν μια νέα, ενιαία στρατηγική απέναντι στη μυκητιακή αντοχή στα αντιμικροβιακά.
Η ανησυχία αφορά κυρίως τη αναφερόμενη «διπλή χρήση» των μηχανισμών δράσης: τόσο γεωργικά μυκητοκτόνα όσο και φάρμακα που χρησιμοποιούνται για σοβαρές λοιμώξεις μπορεί να στοχεύουν τα ίδια βιολογικά μονοπάτια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σε εργασία που δημοσιεύθηκε στο npj Antimicrobials and Resistance, ερευνητές από πανεπιστήμια, εργαστήρια αναφοράς και φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου ζητούν μια νέα, ενιαία στρατηγική απέναντι στη μυκητιακή αντοχή στα αντιμικροβιακά.
Η ανησυχία αφορά κυρίως τη αναφερόμενη «διπλή χρήση» των μηχανισμών δράσης: τόσο γεωργικά μυκητοκτόνα όσο και φάρμακα που χρησιμοποιούνται για σοβαρές λοιμώξεις μπορεί να στοχεύουν τα ίδια βιολογικά μονοπάτια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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