Γιατί η επόμενη κρίση δημόσιας υγείας ξεκινά από τα χωράφια και καταλήγει στα νοσοκομεία

Η εκτεταμένη χρήση ουσιών με παρόμοιο μηχανισμό δράσης τόσο στη γεωργία όσο και την ιατρική μπορεί να ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων ανθεκτικών στις θεραπείες