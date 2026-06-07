Τα σημάδια SOS της αφυδάτωσης – Πώς να μείνουμε ενυδατωμένοι το καλοκαίρι
YGEIAMOU.GR
Αφυδάτωση Ενυδάτωση Νερό

Τα σημάδια SOS της αφυδάτωσης – Πώς να μείνουμε ενυδατωμένοι το καλοκαίρι

Καθώς ο υδράργυρος ανεβαίνει και η εφίδρωση αυξάνεται, η αφυδάτωση καραδοκεί. Αναγνωρίστε έγκαιρα τα συμπτώματα και πάρτε τα μέτρα σας

Τα σημάδια SOS της αφυδάτωσης – Πώς να μείνουμε ενυδατωμένοι το καλοκαίρι
Νίκη Ψάλτη

*Για το θέμα μιλά η κυρία Kωσταλένια Καλλιανιώτη, MSc, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Το νερό παίζει ρόλο-κλειδί σε κάθε λειτουργία του σώματος. Περισσότερο από το μισό μας βάρος είναι νερό, όπως και κατ’ εκτίμηση το 90% του πλάσματος του αίματός μας. Η κατανάλωση νερού είναι απαραίτητη για την ενυδάτωση του οργανισμού και γίνεται ακόμη πιο σημαντική το καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει.

Η αφυδάτωση εμφανίζεται όταν η απώλεια υγρών είναι μεγαλύτερη από την πρόσληψή τους, με αποτέλεσμα το σώμα να μην έχει αρκετό νερό για να εκτελέσει σωστά τις λειτουργίες του. Πριν εκδηλωθεί, όμως, ο οργανισμός στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα. Εάν αισθάνεστε το στόμα σας στεγνό, κουράζεστε εύκολα, νιώθετε ληθαργικοί, έχετε μειωμένα αντανακλαστικά, δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε ή είστε ευερέθιστοι, τότε είναι πιθανό να έχετε αφυδατωθεί.

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Νίκη Ψάλτη
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