Τα σημάδια SOS της αφυδάτωσης – Πώς να μείνουμε ενυδατωμένοι το καλοκαίρι

*Για το θέμα μιλά η κυρία Kωσταλένια Καλλιανιώτη, MSc, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος



Το νερό παίζει ρόλο-κλειδί σε κάθε λειτουργία του σώματος. Περισσότερο από το μισό μας βάρος είναι νερό, όπως και κατ’ εκτίμηση το 90% του πλάσματος του αίματός μας. Η κατανάλωση νερού είναι απαραίτητη για την ενυδάτωση του οργανισμού και γίνεται ακόμη πιο σημαντική το καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει.

Η αφυδάτωση εμφανίζεται όταν η απώλεια υγρών είναι μεγαλύτερη από την πρόσληψή τους, με αποτέλεσμα το σώμα να μην έχει αρκετό νερό για να εκτελέσει σωστά τις λειτουργίες του. Πριν εκδηλωθεί, όμως, ο οργανισμός στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα. Εάν αισθάνεστε το στόμα σας στεγνό, κουράζεστε εύκολα, νιώθετε ληθαργικοί, έχετε μειωμένα αντανακλαστικά, δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε ή είστε ευερέθιστοι, τότε είναι πιθανό να έχετε αφυδατωθεί.



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