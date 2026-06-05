Στα μονοπάτια της ανακάλυψης: 4 Έλληνες του εξωτερικού που αλλάζουν το τοπίο της έρευνας
Στα μονοπάτια της ανακάλυψης: 4 Έλληνες του εξωτερικού που αλλάζουν το τοπίο της έρευνας
Τέσσερις Eλληνες ερευνητές γεμάτοι πάθος μιλούν για την έρευνα που αλλάζει τη ζωή μας και για τη δική τους προσωπική διαδρομή στα μονοπάτια της έρευνας
Η σύγχρονη ιατρική και βιοϊατρική έρευνα εξελίσσονται με ρυθμούς που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο που κατανοούμε την υγεία και την ασθένεια. Τέσσερις Eλληνες ερευνητές με πάθος για την έρευνα μιλούν στο ygeiamou και μοιράζονται την προσωπική τους διαδρομή, καθώς και τις στιγμές που καθόρισαν το επιστημονικό τους έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Από τη γενετική έως τη νευροεπιστήμη και τη μεταφραστική γονιδιωματική, η πορεία τους αναδεικνύει πώς η έρευνα περνά από το εργαστήριο στην κλινική πράξη και τελικά στην κοινωνία. Μια διαδρομή αργή και απαιτητική, που ωριμάζει στον χρόνο, μέσα από επιμονή, αμφιβολίες και μικρές κατακτήσεις. Κοινός παρονομαστής τους είναι η αναζήτηση της γνώσης που, σταδιακά, μετατρέπεται σε πραγματικό όφελος για τον άνθρωπο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Από τη γενετική έως τη νευροεπιστήμη και τη μεταφραστική γονιδιωματική, η πορεία τους αναδεικνύει πώς η έρευνα περνά από το εργαστήριο στην κλινική πράξη και τελικά στην κοινωνία. Μια διαδρομή αργή και απαιτητική, που ωριμάζει στον χρόνο, μέσα από επιμονή, αμφιβολίες και μικρές κατακτήσεις. Κοινός παρονομαστής τους είναι η αναζήτηση της γνώσης που, σταδιακά, μετατρέπεται σε πραγματικό όφελος για τον άνθρωπο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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