Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι αυξάνουν έως και 4 φορές τον κίνδυνο άνοιας
YGEIAMOU.GR
Αιωρούμενα σωματίδια Άνοια με Σωμάτια Lewy Ατμοσφαιρική ρύπανση Νόσος Πάρκινσον

Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι αυξάνουν έως και 4 φορές τον κίνδυνο άνοιας

Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν επηρεάζει μόνο πνεύμονες και καρδιά. Νέα μελέτη δείχνει ότι μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο νευροεκφυλιστικών νοσημάτων που επηρεάζουν τη μνήμη, την σκέψη, τη συμπεριφορά, αλλά και την κίνηση

Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι αυξάνουν έως και 4 φορές τον κίνδυνο άνοιας
Μαρία Κοτοπούλη
Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο νευροεκφυλιστικών ασθενειών, σύμφωνα με νεότερα ερευνητικά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open, διαπίστωσε ότι ο μολυσμένος αέρας μπορεί να αυξήσει σημαντικά την εμφάνιση άνοιας με σωμάτια Lewy, αλλά και άνοιας που σχετίζεται με τη νόσο Πάρκινσον.

Μάλιστα, ακόμη και μικρές αυξήσεις στη ρύπανση από σωματίδια και στο διοξείδιο του αζώτου συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο. Ειδικότερα, ο κίνδυνος εμφάνισης άνοιας με σωμάτια Lewy σχεδόν τετραπλασιαζόταν με κάθε σταδιακή αύξηση της έκθεσης στη ρύπανση. Την ίδια στιγμή, ο κίνδυνος άνοιας που σχετίζεται με τη νόσο Πάρκινσον υπερδιπλασιαζόταν.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης