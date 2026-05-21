Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι αυξάνουν έως και 4 φορές τον κίνδυνο άνοιας
Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν επηρεάζει μόνο πνεύμονες και καρδιά. Νέα μελέτη δείχνει ότι μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο νευροεκφυλιστικών νοσημάτων που επηρεάζουν τη μνήμη, την σκέψη, τη συμπεριφορά, αλλά και την κίνηση
Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο νευροεκφυλιστικών ασθενειών, σύμφωνα με νεότερα ερευνητικά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open, διαπίστωσε ότι ο μολυσμένος αέρας μπορεί να αυξήσει σημαντικά την εμφάνιση άνοιας με σωμάτια Lewy, αλλά και άνοιας που σχετίζεται με τη νόσο Πάρκινσον.
Μάλιστα, ακόμη και μικρές αυξήσεις στη ρύπανση από σωματίδια και στο διοξείδιο του αζώτου συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο. Ειδικότερα, ο κίνδυνος εμφάνισης άνοιας με σωμάτια Lewy σχεδόν τετραπλασιαζόταν με κάθε σταδιακή αύξηση της έκθεσης στη ρύπανση. Την ίδια στιγμή, ο κίνδυνος άνοιας που σχετίζεται με τη νόσο Πάρκινσον υπερδιπλασιαζόταν.
