Παιδικό άσθμα: Τα «ένοχα» τρόφιμα που τετραπλασιάζουν τον κίνδυνο
Τα παιδιά που λαμβάνουν πάνω από το 30% της ημερήσιας ενέργειάς τους από τρόφιμα όπως αναψυκτικά, συσκευασμένα σνακ και σακχαρούχα δημητριακά διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο άσθματος, υποστηρίζει νέα μελέτη
Με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο άσθματος έρχονται αντιμέτωπα τα παιδιά που λαμβάνουν μεγάλο μέρος των ημερήσιων θερμίδων τους από υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, υποστηρίζει νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο Allergy.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, ειδικότερα, τα παιδιά που λαμβάνουν περισσότερο από το 30% της ημερήσιας τους ενέργειας από υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα είχαν σχεδόν τετραπλάσιο κίνδυνο να αναπτύξουν άσθμα κατά τα πρώτα σχολικά τους χρόνια. Στα «ένοχα» τρόφιμα συμπεριλαμβάνονται αναψυκτικά, συσκευασμένα σνακ, σακχαρούχα δημητριακά πρωινού και πολλά ακόμη προϊόντα του εμπορίου.
