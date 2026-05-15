Κερδίστε χρόνια ζωής με 5 απλές ασκήσεις μακροζωίας – Αρκούν λίγα λεπτά την ημέρα

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά σας; Σύμφωνα με νεότερα επιστημονικά δεδομένα, ακόμη και λίγα λεπτά περισσότερης κίνησης μέσα στη μέρα μπορεί να κάνουν διαφορά.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, ακόμη και πέντε επιπλέον λεπτά άσκησης την ημέρα συνδέονται με μείωση του κινδύνου θανάτου κατά περίπου 10%. Τα ευρήματα βασίστηκαν σε δεδομένα από περισσότερους από 135.000 ενήλικες σε Ευρώπη και ΗΠΑ, με αντικειμενική καταγραφή της καθημερινής κίνησης. Τα δεδομένα δείχνουν, επίσης, ότι η μείωση της καθιστικής ζωής κατά 30 λεπτά την ημέρα μπορεί να συνδέεται με μείωση των θανάτων κατά περίπου 4,5%, εξαιρώντας τους ήδη πολύ δραστήριους.



