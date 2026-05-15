Ανθεκτικά μικρόβια: «Καμπανάκι» για νέο στέλεχος που εξαπλώνεται γρήγορα στα ελληνικά νοσοκομεία

Τα ανθεκτικά μικρόβια δεν αποτελούν πλέον έναν μακρινό κίνδυνο για τα συστήματα υγείας, αλλά μία πραγματικότητα που δοκιμάζει ήδη τα νοσοκομεία της Ευρώπης. Νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) για τα Enterobacterales που είναι ανθεκτικά στις καρβαπενέμες ή/και στην κολιστίνη, δύο κατηγορίες αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται σε σοβαρές λοιμώξεις, δείχνει ότι ορισμένα ανθεκτικά στελέχη συνεχίζουν να εξαπλώνονται, ενώ εμφανίζονται και νέα στελέχη (συγκεκριμένα κλώνοι) υψηλού κινδύνου.

Η έρευνα βασίστηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν το 2019 από 323 νοσοκομεία σε 36 ευρωπαϊκές χώρες. Συνολικά αναλύθηκαν 2.973 στελέχη Klebsiella pneumoniae και 548 στελέχη Escherichia coli, μαζί με κλινικά, επιδημιολογικά και γονιδιωματικά δεδομένα. Με απλά λόγια, οι επιστήμονες δεν κατέγραψαν μόνο αν ένα μικρόβιο ήταν ανθεκτικό, αλλά προσπάθησαν να δουν και πώς εξαπλώνεται, από ποια «οικογένεια» προέρχεται και ποια γονίδια αντοχής «κουβαλά».



