Χανταϊός: Πόσο πιθανή είναι η έξαρση στην Ευρώπη – Νέα έκθεση του ECDC
Πέρα από τον χανταϊό, το ECDC εξετάζει και τη συνεχιζόμενη διασπορά του ιού Mpox, ένα νέο θανατηφόρο κρούσμα γρίπης των πτηνών και ένα περιστατικό γρίπης των χοίρων
Το πρόσφατο επεισόδιο στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φέρνει στο προσκήνιο η νέα επιδημιολογική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC). Στο πλοίο, έχουν καταγραφεί 11 κρούσματα χανταϊού (8 επιβεβαιωμένα, 2 πιθανά και 1 με ασαφή εργαστηριακή εικόνα), ενώ 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.
Η εικόνα, προς το παρόν, δεν αποτελεί λόγο σήμανσης ευρύτερου συναγερμού στην Ευρώπη. Το ECDC εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό της ΕΕ/ΕΟΧ παραμένει πολύ χαμηλός. Όμως, το συμβάν ξεχωρίζει όχι μόνο λόγω της σοβαρότητας της νόσου, αλλά επειδή τα πρώτα ευρήματα κατευθύνουν προς μια πιθανή αλυσίδα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, μετά από έκθεση στο στέλεχος των Άνδεων.
