Πειραματικό αντιπηκτικό φάρμακο μειώνει τη συχνότητα των εγκεφαλικών επεισοδίων
Αντιπηκτικό σκεύασμα οδήγησε σε μείωση τόσο των υποτροπών όσο και της βαρύτητας των επεισοδίων, σύμφωνα με μελέτη σε περίπου 12.000 ασθενείς - Ποιο το επόμενο βήμα
Θετικά νέα για το πειραματικό αντιπηκτικό φάρμακο asundexian. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής φάσης ΙΙΙ δείχνουν ότι μείωσε τόσο τη συχνότητα όσο και τη βαρύτητα των επαναλαμβανόμενων ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων, χωρίς να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρών ενδοκρανιακών αιμορραγιών.
Όπως μεταδίδει το Reuters, η μελέτη OCEANIC-STROKE συμπεριέλαβε 12.327 ασθενείς. Νέο επεισόδιο υπέστη το 6,2% των ατόμων που έλαβαν το σκεύασμα, έναντι 8,4% στην ομάδα του placebo, δηλαδή μια σχετική μείωση κινδύνου περίπου 26%.
