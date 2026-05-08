Φαγητό, νοσηλευτές, καθαριότητα: Οι 3 αδυναμίες του ΕΣΥ για τους ασθενείς
Φαγητό, νοσηλευτές, καθαριότητα: Οι 3 αδυναμίες του ΕΣΥ για τους ασθενείς
Παρά τη συνολικά θετική αξιολόγηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ από τους ασθενείς, σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην ποιότητα φαγητού, στην επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού και στην καθαριότητα
Ποιότητα φαγητού, επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού, καθαριότητα είναι οι τρεις βασικοί τομείς που χρήζουν βελτίωσης στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), όπως προκύπτει από τα δεδομένα του Ψηφιακού Εργαλείου Αξιολόγησης, τα οποία κοινοποιεί η Ένωση Ασθενών Ελλάδος, η οποία συνδυάζοντας ταυτόχρονα δικά της στοιχεία από το Health IQ, εξάγει σημαντικά συμπεράσματα για την εμπειρία του Έλληνα ασθενή.
Το Ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης καταγράφει την εμπειρία των ασθενών μετά τη νοσηλεία τους στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, μέσω σύντομου ερωτηματολογίου που αποστέλλεται με SMS σε πολίτες άνω των 18 ετών, οι οποίοι έχουν νοσηλευτεί τουλάχιστον μία ημέρα. Με τον τρόπο αυτό, η εμπειρία των ασθενών μετατρέπεται σε μετρήσιμη πληροφορία, η οποία καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να αξιοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας, τις Υγειονομικές Περιφέρειες και τις διοικήσεις των νοσοκομείων για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών και τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων βελτίωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το Ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης καταγράφει την εμπειρία των ασθενών μετά τη νοσηλεία τους στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, μέσω σύντομου ερωτηματολογίου που αποστέλλεται με SMS σε πολίτες άνω των 18 ετών, οι οποίοι έχουν νοσηλευτεί τουλάχιστον μία ημέρα. Με τον τρόπο αυτό, η εμπειρία των ασθενών μετατρέπεται σε μετρήσιμη πληροφορία, η οποία καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να αξιοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας, τις Υγειονομικές Περιφέρειες και τις διοικήσεις των νοσοκομείων για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών και τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων βελτίωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα