Θαλασσαιμία: 2.500 ασθενείς σε διαρκή αγωνία για την επάρκεια αίματος
Η Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας αναδεικνύει τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων με Μεσογειακή Αναιμία, τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας και τις θεραπευτικές εξελίξεις
Η 8η Μαΐου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Παγκόσμια Οργάνωση Θαλασσαιμίας ως Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας (Μεσογειακής Αναιμίας), και αποτελεί για τους πάσχοντες από Θαλασσαιμία μία ξεχωριστή μέρα εορτασμού και απολογισμού.
Η Θαλασσαιμία, επίσης γνωστή ως Μεσογειακή Αναιμία ή νόσος του Cooley, χαρακτηρίζεται από τη μειωμένη ή ολική καταστολή της παραγωγής των αλύσεων της αιμοσφαιρίνης που είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς και από την παρουσία αναιμίας. Παρουσιάζεται κυρίως ως μείζον Β – Θαλασσαιμία και ενδιάμεση Θαλασσαιμία. Η βασική θεραπεία της νόσου στη Μείζονα μορφή αλλά και σε κάποιους στην Ενδιάμεση, είναι οι προγραμματισμένες τακτικές μεταγγίσεις αίματος, δηλαδή ερυθρών αιμοσφαιρίων, κάθε δύο έως τρεις εβδομάδες. Δυστυχώς, ο σίδηρος που εισέρχεται στον οργανισμό με τις μεταγγίσεις εναποτίθεται και προκαλεί βλάβες στα όργανα.
