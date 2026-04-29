«Πράσινο φως» σε νέο εμβόλιο κατά του ιού RSV σε μωρά έδωσε η ΕΕ
Στόχος η πρόληψη της σοβαρής λοίμωξης από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό - Έχει ήδη εγκριθεί και σε άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς
Την έγκριση του νέου εμβολίου clesrovimab (ENFLONSIA) την πρόληψη της λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) σε νεογνά και βρέφη, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) μετά τη θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ).
Η εγκριτική απόφαση επιτρέπει τη διάθεσή του νέου εμβολίου στις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Η κατά τόπους διαθεσιμότητα του θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, περιλαμβανομένης της ολοκλήρωσης των διαδικασιών αποζημίωσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το έχει εγκριθεί ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ελβετία και σε αρκετές άλλες χώρες.
