Εμβολιασμός κατά του HPV: Ποιες είναι οι 3 χώρες που έχουν πετύχει τον ευρωπαϊκό στόχο του 90%
Έκθεση του ECDC δείχνει ότι όλες οι χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ συστήνουν πλέον το εμβόλιο σε έφηβες και εφήβους - Σε τρεις η κάλυψη έχει ήδη φτάσει τον στόχο του 90%
Όλο και περισσότερα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι τα προγράμματα εμβολιασμού κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) αποδίδουν ουσιαστικά αποτελέσματα στην Ευρώπη. Νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δείχνει ότι, 15 χρόνια μετά την έναρξή τους, η πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας περνά σε νέα φάση.
Συγκεκριμένα, όλες οι χώρες της ΕΕ/ ΕΟΧ συστήνουν πλέον την «θωράκιση» κατά του ιού HPV τόσο για κορίτσια όσο και για αγόρια στην εφηβεία.
Τρία κράτη έχουν ήδη πετύχει τον στόχο του 90%
Η έκθεση δείχνει ότι η Ισλανδία, η Πορτογαλία και η Νορβηγία έχουν ήδη «πιάσει» το όριο που έθεσε το Συμβούλιο της ΕΕ το 2024: κάλυψη εμβολιασμού 90% στα κορίτσια έως την ηλικία των 15 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
