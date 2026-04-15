Ξεκινά η παραγωγή καινοτόμων CAR-T θεραπειών στο ΕΣΥ- Με ποια διαδικασία
Νέα ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας επιτρέπει την εγχώρια παραγωγή και χορήγηση καινοτόμων θεραπειών με ανθρώπινα κύτταρα, όπως τα CAR-T, εντός νοσοκομείων, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών
Τη δυνατότητα να παράγονται στη χώρα μας στοχευμένες και καινοτόμες θεραπείες που βασίζονται σε ανθρώπινα κύτταρα προσφέρει νέα ρύθμιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση πριν λίγα 24ωρα και θα παραμείνει έως τις 27 Απριλίου.
Η παραγωγή φαρμάκων εντός των νοσοκομείων αφορά σε αιματολογικές κακοήθειες. Η εγχώρια παραγωγή θεραπειών όπως τα CAR-T κύτταρα εκτιμάται ότι θα περιορίσει σημαντικά τόσο τον χρόνο αναμονής των ασθενών όσο και το κόστος, καθιστώντας τις θεραπείες πιο προσιτές, με το Υπουργείο Υγείας να επιτυγχάνει εξοικονόμηση για το σύστημα υγείας.
