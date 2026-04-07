Αντιγριπικό εμβόλιο με δράση «μακράς διαρκείας» έως και δεκαετιών – Έρευνα αποκαλύπτει
Αντιγριπικό εμβόλιο με δράση «μακράς διαρκείας» έως και δεκαετιών – Έρευνα αποκαλύπτει
Η ανοσολογική «μνήμη» που δημιουργεί ο εμβολιασμός φαίνεται να διαρκεί για χρόνια, ενισχύοντας την προστασία ακόμη και απέναντι σε νέα στελέχη
Η ανοσία που αποκτά ο οργανισμός μετά τον εμβολιασμό για τη γρίπη μπορεί να διαρκεί πολύ περισσότερο απ’ όσο πιστεύαμε, προσφέροντας προστασία ακόμη και απέναντι σε μελλοντικά στελέχη του ιού, σύμφωνα με νέα έρευνα.
Στο πλαίσιο της μελέτης, η οποία δημοσιεύτηκε στο Science Translational Medicine, ερευνητές ανέλυσαν δείγματα αίματος από άτομα που είχαν εμβολιαστεί το 1994 και εξέτασαν πώς το ανοσοποιητικό τους σύστημα ανταποκρίθηκε σε στελέχη γρίπης που κυκλοφόρησαν έως και 30 χρόνια αργότερα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το εμβόλιο «εκπαιδεύει» το ανοσοποιητικό να αναγνωρίζει σταθερά τμήματα του ιού, τα οποία δεν μεταλλάσσονται εύκολα.
Μακροχρόνια ανοσία, αλλά με «κενά»
Όπως διαπιστώθηκε, τα λεγόμενα κύτταρα μνήμης (memory B cells) διατηρούν πληροφορίες για τον ιό για δεκαετίες, επιτρέποντας στον οργανισμό να αντιδρά γρήγορα σε νέες εκθέσεις.
Στο πλαίσιο της μελέτης, η οποία δημοσιεύτηκε στο Science Translational Medicine, ερευνητές ανέλυσαν δείγματα αίματος από άτομα που είχαν εμβολιαστεί το 1994 και εξέτασαν πώς το ανοσοποιητικό τους σύστημα ανταποκρίθηκε σε στελέχη γρίπης που κυκλοφόρησαν έως και 30 χρόνια αργότερα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το εμβόλιο «εκπαιδεύει» το ανοσοποιητικό να αναγνωρίζει σταθερά τμήματα του ιού, τα οποία δεν μεταλλάσσονται εύκολα.
Μακροχρόνια ανοσία, αλλά με «κενά»
Όπως διαπιστώθηκε, τα λεγόμενα κύτταρα μνήμης (memory B cells) διατηρούν πληροφορίες για τον ιό για δεκαετίες, επιτρέποντας στον οργανισμό να αντιδρά γρήγορα σε νέες εκθέσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
