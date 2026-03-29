Ευρώπη: 1 εκατ. θάνατοι μπορούσαν να είχαν αποτραπεί ετησίως – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Ασθένειες που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί ή προληφθεί εξακολουθούν να κοστίζουν χιλιάδες ζωές στην Ευρώπη σύμφωνα με στοιχεία του 2023 - Ποιες είναι οι κυριότερες παθήσεις
Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι κάτω των 75 ετών έχασαν τη ζωή τους το 2023 στην Ευρωπαϊκή Ένωση από παθήσεις που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί ή να είχαν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Eurostat. Από αυτούς, 376.434 θάνατοι αποδίδονται σε «θεραπεύσιμα αίτια», δηλαδή σε καταστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί μέσω ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης, ενώ 655.321 οφείλονταν σε «προληπτικά αίτια», δηλαδή σε νοσήματα που θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί με αποτελεσματικές παρεμβάσεις δημόσιας υγείας.
Το τυποποιημένο ποσοστό θνησιμότητας από όλες τις αποφεύξιμες αιτίες διαμορφώθηκε σε 237,7 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους στην ΕΕ, εκ των οποίων 86,8 αφορούσαν θεραπεύσιμους και 150,9 προληπτικούς παράγοντες. Η πιο συχνή αιτία θανάτου από θεραπεύσιμες παθήσεις ήταν η ισχαιμική καρδιοπάθεια (72.845), ενώ στις προληπτικές πρώτος ήταν ο καρκίνος του πνεύμονα (135.584). Σημειώνεται ότι η ισχαιμική καρδιοπάθεια ταξινομείται τόσο ως θεραπεύσιμη όσο και ως προλήψιμη πάθηση, επομένως ο συνολικός αριθμός θανάτων (145.689) κατανέμεται μεταξύ αυτών των 2 κατηγοριών.
