Το βαθυκόκκινο φρούτο που «φρενάρει» τον επιθετικό καρκίνο μαστού
Νέα μελέτη δείχνει ότι τα φυσικά αντιοξειδωτικά του βαθυκόκκινου αυτού φρούτου επιβραδύνουν την ανάπτυξη όγκων και τη μετάσταση – Ωστόσο τα ευρήματα είναι ακόμη πρώιμα
Ένα απλό φρούτο που υπάρχει σχεδόν σε κάθε κουζίνα μπορεί να κρύβει σημαντικά οφέλη για την υγεία. Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, τα βαθυκόκκινα κεράσια ενδέχεται να βοηθούν στην επιβράδυνση της ανάπτυξης μίας ιδιαίτερα επιθετικής μορφής καρκίνου του μαστού.
Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στις ανθοκυανίνες, φυσικές φυτικές ουσίες που δίνουν στα κεράσια το βαθύ κόκκινο χρώμα τους. Σε πειράματα σε ποντίκια, οι ενώσεις αυτές φάνηκε να επιβραδύνουν την ανάπτυξη όγκων και να μειώνουν την εξάπλωση του καρκίνου σε άλλα όργανα.
