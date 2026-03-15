Εξωτικά ταξίδια – Τι να προσέξουν όσοι πάνε Ινδία
Εμβολιασμός ΕΟΔΥ Ινδία Λύσσα

Εξωτικά ταξίδια – Τι να προσέξουν όσοι πάνε Ινδία

Ο Οργανισμός εφιστά την προσοχή σε όσους εμβολιάστηκαν στη χώρα μετά τον Νοέμβριο του 2023 και υπενθυμίζει τα βασικά μέτρα προστασίας για τους ταξιδιώτες

Εξωτικά ταξίδια – Τι να προσέξουν όσοι πάνε Ινδία
Σε επαγρύπνηση καλεί ο ΕΟΔΥ τους ταξιδιώτες που βρέθηκαν στην Ινδία από την 1η Νοεμβρίου 2023 και έπειτα, μετά τον εντοπισμό πλαστής παρτίδας του αντιλυσσικού εμβολίου Abhayrab, η οποία εκτιμάται ότι κυκλοφορεί στη χώρα από το 2023.

Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, σύμφωνα με ενημέρωση διεθνών φορέων δημόσιας υγείας και της φαρμακευτικής εταιρείας Indian Immunologicals Limited, η συγκεκριμένη παρτίδα διαφέρει από το αυθεντικό σκεύασμα ως προς τη σύνθεση, τη συσκευασία, την επισήμανση και την παραγωγική διαδικασία.

ygeiamou.gr team
