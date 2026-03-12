Καρκίνος ωοθηκών: Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για να «αφοπλιστεί» η σιωπηλή απειλή – Με ελληνική σφραγίδα

Μια νέα πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, με ελληνικό συντονισμό, φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά το τοπίο της αντιμετώπισης του καρκίνου των ωοθηκών μέσα από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της γενετικής πρόβλεψης κινδύνου