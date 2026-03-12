Καρκίνος ωοθηκών: Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για να «αφοπλιστεί» η σιωπηλή απειλή – Με ελληνική σφραγίδα
Μια νέα πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, με ελληνικό συντονισμό, φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά το τοπίο της αντιμετώπισης του καρκίνου των ωοθηκών μέσα από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της γενετικής πρόβλεψης κινδύνου
«Μια ωρολογιακή βόμβα που μετρά αντίστροφα «σιωπηλά», σχεδόν αόρατα, μέχρι τη στιγμή που η έκρηξη γίνεται αναπόφευκτη». Με αυτή τη δραματική, αλλά ρεαλιστική μεταφορά περιγράφουν σήμερα πολλοί επιστήμονες τον καρκίνο των ωοθηκών. Πρόκειται για μια νόσο που συχνά εξελίσσεται αθόρυβα μέσα στο σώμα, χωρίς σαφή προειδοποιητικά σημάδια, μέχρι τη στιγμή που έχει ήδη εξαπλωθεί και επηρεάσει ζωτικά όργανα.
Η «σιωπηλή» αυτή φύση της νόσου αποτελεί και τον βασικό λόγο για τον οποίο ο καρκίνος των ωοθηκών παραμένει παραμένει η γυναικολογική κακοήθεια με τα μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας παγκοσμίως. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην ιατρική έρευνα, στις θεραπείες και στις χειρουργικές τεχνικές, η νόσος εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλά ποσοστά θνησιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.
