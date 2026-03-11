Γιατί ο θυμός μάς γερνάει πιο γρήγορα – Το παράδειγμα των εφήβων
YGEIAMOU.GR
Θυμός Εφηβεία Βιολογική γήρανση Γήρανση Διαχείριση στρες Έφηβοι

Γιατί ο θυμός μάς γερνάει πιο γρήγορα – Το παράδειγμα των εφήβων

Ο θυμός επιταχύνει τη γήρανση - Μάλιστα η επιθετικότητα στην εφηβεία συνδέεται με επιταχυνόμενη βιολογική γήρανση στην ενήλικη ζωή, σύμφωνα με έρευνα

Γιατί ο θυμός μάς γερνάει πιο γρήγορα – Το παράδειγμα των εφήβων
Κλέλια Γιαρίμογλου
Η έντονη επιθετικότητα και οι συχνές εκρήξεις θυμού στην εφηβεία ίσως δεν είναι απλώς ένα «δύσκολο στάδιο». Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Health Psychology, οι έφηβοι με αυξημένη διαπροσωπική επιθετικότητα φαίνεται να παρουσιάζουν ταχύτερη βιολογική γήρανση αργότερα στη ζωή τους.

Η έρευνα δείχνει ότι η συμπεριφορά μας στα πρώτα χρόνια της ζωής δεν επηρεάζει μόνο τις κοινωνικές μας σχέσεις, αλλά ενδέχεται να αφήνει και βαθύτερο αποτύπωμα στον οργανισμό.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης