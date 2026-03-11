Γιατί ο θυμός μάς γερνάει πιο γρήγορα – Το παράδειγμα των εφήβων
Ο θυμός επιταχύνει τη γήρανση - Μάλιστα η επιθετικότητα στην εφηβεία συνδέεται με επιταχυνόμενη βιολογική γήρανση στην ενήλικη ζωή, σύμφωνα με έρευνα
Η έντονη επιθετικότητα και οι συχνές εκρήξεις θυμού στην εφηβεία ίσως δεν είναι απλώς ένα «δύσκολο στάδιο». Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Health Psychology, οι έφηβοι με αυξημένη διαπροσωπική επιθετικότητα φαίνεται να παρουσιάζουν ταχύτερη βιολογική γήρανση αργότερα στη ζωή τους.
Η έρευνα δείχνει ότι η συμπεριφορά μας στα πρώτα χρόνια της ζωής δεν επηρεάζει μόνο τις κοινωνικές μας σχέσεις, αλλά ενδέχεται να αφήνει και βαθύτερο αποτύπωμα στον οργανισμό.
